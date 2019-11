NETIZEN pengguna media sosial, khususnya yang menyukai dunia kecantikan dan make up tentu tidak asing dengan sosok unik Janine Intan Sari. Perempuan yang memiliki ciri khas alis dengan warna yang terus berubah-ubah ini membeberkan perawatan kecantikannya.

Janine, begitu dia disapa, mengaku menyukai make up dengan warna pop up. Terutama pada sepasang alisnya yang selalu disesuaikan dengan warna rambut. Lantas, bagaimana dia merawat kecantikannya?

"Saya suka olahraga, bahkan dari SMA sering ikut PON. Sekarang selalu rutin mengusahakan untuk gym (fitnes) di rumah," bebernya ketika dijumpai di salah satu mall Jakarta, kemarin, Kamis (15/11/2018).

Menjaga kesehatan tubuh

Janine rutin melatih fisiknya dengan melakukan fitnes sekira satu hingga dua kali dalam seminggu. Paling tidak, jika waktu yang dia miliki tidak banyak, Janine pasti menyempatkan untuk sit up atau push up.

"Tidak perlu yang terlalu berat berat, yang penting bikin badan kencang," imbuhnya.

Soal asupan makanan, perempuan yang memiliki bentuk tubuh cukup langsing ini mengaku, dia belum memiliki pola makan yang baik. Oleh sebab itulah, perempuan yang sekarang mewarnai rambut dan sepasang alisnya biru tersebut, ingin sekali memperbaiki pola makannya.

"Saya sedang mencadi makanan yang cocok untuk badan, diusahakan yang lebih sehat, mengandung protein tinggi dan karbohidratnya rendah. Akhir ini sering minum soya milk (susu kedelai), saat lapar tapi enggak mau nyemil ya minum susu. Saya enggak pernah diet," tuturnya.

Merawat wajah

Dalam hal merawat wajah Janine melakukannya mirip dengan ritual yang kerap dilakukan perempuan pada umumnya. Dia pun menggunakan produk perawatan kulit wajag sebelum merias wajah dan membersihkannya setelah seharian mengaplikasikan make up.

"Sebelum make up pakai skin care, menyeimbangkan untuk menyeimbangkan make up, setiap kali selesai berkegiatan make up dibersihin, pakai toner," jelasnya.

Sebelum berkegiatan, Janine berpesan pada tiap perempuan untuk menggunakan sunscreen (tabir surya). Menurutnya, meski berkegiatan di dalam ruang, tabir surya tetap dibutuhkan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari berlebih.

"Selain itu, saya juga rutin facial. Setidaknya, dalam satu tahuan satu hingga dua kali, dengan memilih metode facial yang cocok, sekarang kan banyak pilihannya," papar Janine.

Kiblat fesyen

Melihat penampilan Janine tentu kamu jadi teringat para cosplayer. Nah, untuk kiblat fesyennya sendiri, Janine mengaku, dia lebih menyukai gaya fesyen Korea dan Jepang.

"Saya senang banget, warna-warni, yang kawai-kawai gitu. Saya juga pink collective, koleksi terbanyak warna pink," ungkap Janine.

Perawatan rambut berwarna

Janine sejak lama mewarnai rambutnya dengan beragam warna mencolok. Dia membagikan rahasia perawatan rambutnya yang tidak banyak orang tahu.

"Rambut yang paling ditekankan main warna ngejreng jangan lupa pakai hair oil, setelah selesai keramas dan sebelum mengeringkan rambut," paparnya.

Untuk waktu merawat rambut, durasi sekali perawatan Janine menyediakan waktu sekira 20-30 menit. Caranya, sebelum cuci rambut, dia mengoleskan hair oil, lalu sampo, dan pakai kondisioner. Sebelum tidur pun hair oil diaplikasikan ke rambut kemudian dibungkus semalam.

(ndr)