BICARA mengenai design interior, makin ke sini kita diperlihatkan barang yang cukup unik. Bahkan, perpaduan gaya pun bisa mencipta barang baru yang menarik.

Sebut saja misalnya meja dengan kaki mesin jahit atau tempat tidur yang dibuat dari block kayu bekas. Hal semacam ini malah dianggap sebagai sesuatu yang unik dan bisa membuat ruangan terkesan lebih aesthetic.

Tapi, apa jadinya kalau sofa ini ada di rumah Anda?

Seorang netizen membagikan foto di mana di sana memerlihatkan sofa yang memiliki bentuk yang cukup "vulgar". Ya, foto yang dibagikan @emrazz terlihat memiliki aksen berbentuk Miss V pada bagian celahnya. Jumlahnya pun tidak hanya satu.

Sofa berwarna merah hati dan peach tersebut kemudian menjadi pembicaraan banyak netizen di media sosial. Banyak dari mereka yang menganggap itu adalah hal yang aneh dan tidak enak dilihat.

Postingan yang dibagikan pada 16 November 2018 tersebut sudah mendapat 2.487 retweet dan 13.167 likes dari warganet. Komentar pun banjir di postingan ini.

Salah satunya seperti yang diutarakan @JMcNChicago, "Every guy that buys this will have to mount the TV behind it. Rhink about it," tulisnya. Kemudian, ada lagi netizen yang menuliskan komentar seperti ini, "The three incel dudes using the corner section have to carefully time their thrusts so they don;t constantly bang their butts together," cuit @DavidFutrelle.

Sementara itu, beberapa netizen yang lainnya cukup menggelikan dalam memberikan komentar. "Tidak ada satu orang pun yang akan menaruh rambut kepalanya di aksen Miss V tersebut. Anda tahu alasannya," kata @gdtrble.

Sayangnya tidak diketahui jelas dari brand apa sofa ini berasal dan berapa harganya. Tapi, kalau memang sofa sejenis ini ada di Indonesia, apakah Anda ingin membelinya?

