SETIAP pasangan tentu menginginkan agar hubungan sex dapat berlangsung dengan passion yang setinggi-tingginya. Seluruh pasangan menginginkan kehidupan sex yang lebih menarik dan fun.

Ada begitu banyak posisi bercinta yang terlalu menarik untuk dilewatkan. Untuk memperoleh kesenangan yang maksimal dari posisi-posisi tersebut, bisa jadi anda memerlukan platform yang pas untuk melakukannya.

Platform untuk bercinta bisa berupa apa saja, seperti kursi, bed, sofa, atau bahkan – jangan tertawa – mesin cuci…. Namun demikian, benda-benda itu sangat monoton dan membosankan. Bukan itu yang kita gunakan jika yang kita cari adalah excitement.

Benda-benda itu tidak dapat diandalkan untuk memberikan kepuasan yang maksimal dalam memberikan posisi bercinta yang terbaik. Pasangan perlu memilih platform yang paling istimewa untuk menciptakan posisi bercinta yang bisa membangkitkan hasrat mereka secara maksimal.

Pertanyaannya sekarang adalah, adakah produk di luar sana yang dapat meningkatkan warna kehidupan sex kita? Jika ada, produk seperti apakah itu? Jawabannya bisa jadi sederhana. Mungkin yang Anda butuhkan adalah sebuah sex sofa, atau dikenal juga dengan nama tantra chair.

Sofa ini dianggap sebagai platform bercinta yang sangat istimewa. Dengan platform ini, anda dapat memuaskan pasangan Anda dengan beberapa posisi bercinta yang paling ‘panas’. Bukan hanya karena memungkinkan hubungan sex yang berlangsung lebih lama, namun juga karena memungkinkan anda dan pasangan melakukannya pada berbagai posisi baru yang menarik.

Jika Anda pernah mendengar posisi-posisi seperti Lap Dancing, Cow Girl, Reverse Cow Girl, Doggy Style, Missionary, Reverse Missionary, The Deck Chair, The Lazy Dog, The Liliy, dan Snog and Dance, itu adalah sebagian posisi yang dapat Anda eksplorasi dengan tantra chair. Dua kesitimewaan tersebut pastinya akan menambah warna dan bumbu dalam kehidupan sex Anda.

Jika sekarang Anda sudah mengetahui apa yang anda perlukan, tentunya anda perlu tahu bagaimana cara memilih produk yang terbaik. Anda tidak perlu bingung. Pada dasarnya ada 7 hal yang perlu Anda pertimbangkan dalam memilih tantra chair yang paling sesuai untuk Anda. Ingat, bisa jadi preferensi masing-masing orang tidak sama sehingga tantra chair yang dianggap terbaik oleh satu orang tidak menjadi pilihan utama bagi orang lain. Desain:Desain seharusnya selalu menjadi pertimbangan utama dalam memilih tantra chair. Saat Anda melihat sebuah model, apakah Anda dapat membayangkan Anda dan pasangan Anda menggunakan produk tersebut? Temukan desain yang menurut Anda pas untuk Anda berdua. Terdapat model dan desain yang berbeda di pasaran. Luangkan waktu Anda untuk melihat dan membandingkan semua model yang ada sebelum membuat keputusan. Disamping desainnya sendiri, desainer juga dapat menjadi pertimbangan dalam memilih. Tantra chair yang didesain oleh professional seperti instruktur sex exercise, pastinya dirancang berdasarkan pemahaman yang lengkap sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal.