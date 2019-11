BANYAKNYA peminat make-up saat ini membuat sejumlah perusahaan-perusahaan di bidang kecantikan berlomba-lomba mengeluarkan skincare (perawatan kulit), dan peralatan make-up lainnya seperti lipstick, eyeshadow, blush on, bedak, fondation, bb cream, dan masih banyak lagi.

Saking banyaknya peminat make-up banyak sekali pembeli yang bingung saat ingin membeli sebuah produk, sehingga kebanyakan dari mereka ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana warna, tekstur, dan cara mengaplikasikan produk tersebut.

Pada akhirnya kebanyakan perusahaan make-up juga mengadakan tester pada produk agar konsumen bisa mengetahui warna apa yang cocok pada konsumen dan apakah produk tersebut juga cocok di kulit konsumen.

Tak hanya itu saja, banyak para youtuber yang mereview sebuah produk seperti bedak namun berbahan seperti cairan dan mirip seperti fondation tetapi teksturnya lebih ringan dikulit yaitu BB Cream dan telah berovolusi menjadi BB Cushion.

BB Cushion dianggap lebih nyaman digunakan dan sangat mudah diaplikasikan karena ia berbentuk seperti bedak. Tidak seruwet saat menggunakan BB Cream yang harus menggunakan spons atau brush saat menggunakannya. BB Cushion cukup menggunakan puff seperti bedak saat digunakan.

Saat ini banyak sekali wanita terutama di Indonesia sedang menyukai BB Cushion, apa lagi saat ini banyak produk lokal yang sedang ramai dibicarakan oleh youtuber karena produknya yang bagus.

Okezone telah mengumpulkan data sebanyak 3 produk BB Cushion lokal yang sedang hits dan digemari oleh kaum hawa. Yaitu Pixy Make It Glow BB Cushion, Wardah Instaperfect BB Cushion, dan Emina Bare With Me BB Cushion.

Dari ketiga produk diatas memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri pada produk. Seperti akun youtubenya Alifah Ratu Saelynda yang mereview ketiga BB Cushion diatas mengatakan bahwa Cushion dari Pixy memiliki tingkat coverage paling tinggi diantara emina dan wardah. Untuk uji ketahanan Pixy juga tetap stay di wajah Alifah. Tetapi, disarankan untuk kulit yang berminyak setelah 5 jam harus touch up kembali.

Saat Alifah menggunakan Wardah juga masih terlihat bagus dan kulit Alifah tidak mengeluarkan minyak berlebih namun setelah 5 jam pemakaian sebagian cushion di bawah matanya sudah mulai hilang. Dan untuk emina saat setelah pemakaian garis dibawah mata sudah mulai terlihat dan cushion mulai terlihat retak area hidung juga.

Nah itu dia review dari youtuber cantik Alifah Ratu, so girls kalian mau pilih yang mana nih?

