SAAT memiliki pasangan mungkin perkara seks bukanlah yang diresahkan, karena bisa melakukannya kapan saja ketika sedang berdua. Berbeda dengan seorang lajang, yang mesti mengalihkan gairah seksual ketika sedang merasakannya, atau paling tidak harus pandai-pandai membahagiakan diri sendiri.

Aktivitas seksual meskipun sedang lajang masih tetap dibutuhkan, karena seks pun kebutuhan batin bagi setiap manusia. Caleb Balke seorang ahli kesehatan dan kebugaran mengatakan, aktivitas seksual yang dilakukan seorang dengan dirinya sendiri dapat berubah menjadi hal yang positif, karena orang tersebut dapat lebih mengenal dirinya sendiri.

"Seksualitas dan hubungan seksual tidak saling eksklusif. Tapi, eksplorasi seksualitas pada diri sendiri sama saja mempelajari tentang diri, dan cara bereaksi terhadap sensasi yang berbeda," jelasnya seperti tertulis dalam laman Elite Daily yang dilansir Okezone, Jumat (23/11/2018).

Ketika melajang, artinya kita memiliki waktu lebih untuk diri sendiri, momen ini penting untuk belajar mencintai diri sendiri. Meski terkesan mudah, tetapi selama ini masih banyak orang yang tidak bersikap mencintai dirinya, dan menurut Dr William Kolbe, penulis The Rejuvenating Masturbation, untuk bisa seseorang mencintai diri sendiri, mesti melewati proses.

"Saya menemukan, dengan merenungkan diri di depan cermin, berpakaian atau telanjang, memberikan kesempatan untuk merangkul diri secara emosional," jelasnya.

Di sisi lain, cara untuk membahagiakan diri sendiri dalam kegiatan seksual ialah dengan melakukan masturbasi. Banyak dari orang dewasa tentu sepakat, tapi selain membahagiakan diri sendiri, ternyata masturbasi pun dapat memberikan dampak yang baik bagi tubuh.

"Biarkan seks solo Anda menjadi peluang untuk mencintai diri sendiri. Dengan merangsang zona sensitif seksual, kamu dapat merasakan energi seksual, hormon yang meningkat, dan menenangkan pikiran," tutur Dr Kolbe.

Dalam kesendirian pun Anda dapat mempelajari dan bereksprimen pada diri sendiri. Hasilnya, menurut Balke bisa mengetahui tentang turn on dan turn off tubuh sendiri.

"Saat sendiri kamu akan tahu apa yang benar-benar diinginkan," imbuhnya.

Tidak hanya soal seks, untuk mencintai diri sendiri, Anda dapat melakukan perawatan tubuh. Fokuskan pada hal yang mampu membuat diri merasa baik, seksi, dan kuat.

"Mandi, membersihkan tubuh dengan mengusap sabun ke kulit dengan lembut, lalu mengenakan pakaian dalam yang bagus dan nyaman, bisa membuatmu merasa seksi," ujar Kelley Kitley, seorang pekerja sosial klinis berlisensi dan penulis My Self: An Autobiogrphy of Survival.

