CANTIK itu memang relatif tapi setiap orang pasti memiliki penilaian tersendiri. Siapa saja kah yang masuk daftar tersebut? Tentu saja mereka bukan hanya cantik tapi mereka memiliki talenta, kecerdasan, dan sangat berdedikasi pada pekerjaan mereka.

Berikut Okezone telah memiliki daftar wanita tercantik di dunia 2018, berdasarkan voting online dan survei yang dilansir dari Wonderlist:

10. Taylor Swift

Pelantun Blank Space ini memang sudah diragukan lagi akan kecantikkannya di belah dunia. Taylor Swift tidak hanya cantik di dalam tetapi di luar juga. Swift berhasil mencap dirinya sebagai celeb yang paling dicintai di dunia. Selain itu, dia adalah penyanyi bayaran tertinggi di dunia.

9. Selena Gomez

Mantan kekasih Justin Bieber ini dikenal sangat anggun dan cantik, Selena juga dikenal sangat ramah juga rendah hati pada penggemarnya jadi tak heran jika ia sangat dicintai banyak orang. Terbukti dengan lebih dari 132 juta pengikut Instagram, dia juga salah satu celebs yang paling banyak diikuti. Wanita berkebangsaaan Amerika Serikat ini memiliki beberapa faktor lain seperti tingkat selebriti, kepercayaan diri, kecerdasan, popularitas, dan keterampilan juga.

8. Emma Watson

Tidak lengkap bila artis berkebangsaan Inggris ini tak masuk daftar wanita tercanti di dunia yap ia adalah Emma Watson. Aktris, model, dan aktivis Inggris berusia 28 tahun ini menjadi terkenal pada usia awal 11 tahun dari "seri Harry Potter". Watson, baru-baru ini banyak mendapat penghargaan tertinggi untuk "Beauty and the Beast".

Selain berakting, ia adalah duta besar PBB untuk Wanita. Selain itu, dia adalah pendukung kesetaraan jender dan membantu meluncurkan kampanye Perempuan PBB HeForShe. Saat ini, Watson adalah pendukung aktif hak trans. Dia mempromosikan di twitter slogan 'Hak Trans adalah Hak Asasi Manusia'. Wah bukan Cuma cantik saja ya ternyata Emma sangat menginspirasi banyak kaum muda khususnya.

7. Fahriye Evcen

Salah satu aktris Turki yang paling cantik ialah Fahriya berada di urutan 7 dalam daftar ini. Fahriya dikenal karena memiliki mata yang sangat indah dan garis rahang yang tegas dan sempurna. Dia juga dikenal memiliki senyuman yang dapat melelehkan hatimu. Dia juga bisa berbicara empat bahasa; Turki, Jerman, Inggris, dan Spanyol lancar.

6. Taylor Hill

Dikenal sebagai model Angel Secret's Secret asal Amerika berusia 22 tahun, ya dia Taylor Hill. Dengan lebih dari 9,7 juta pengikut di Instagram, dia berhak menjadi yang teratas dalam daftar. Saat ini, dia adalah model yang paling menarik, glamor dan gagah di industri mode.

Selain pemodelan, ia memainkan model dalam film 2016 "The Neon Demon". Pada tahun yang sama, ia menamai salah satu model penghasilan teratas oleh Forbes di No. 17. Juga, Hill berada di posisi No. 9 dalam daftar "Model Paling Diikuti" oleh Harper's Bazaar. Selain bekerja dalam kampanye dan pemotretan, Hill berjalan untuk beberapa merek desainer fashion teratas di industri seperti; Versace, Valentino, Chanel, Armani, Moschino, Dolce & Gabbana dan banyak lagi

5. Beyonce Memiliki kulit eksotis, wanita berusia 36 tahun ini menempati peringkat wanita tercantik di dunia. Dia dikenal karena gaya busana yang berbeda dan unik. Dia benar-benar wanita paling glamor sekarang. Forbes dan Time menobatkannya sebagai salah satu wanita paling kuat dalam dunia hiburan selama tiga tahun berturut-turut, 2015-2017. Selain itu, ia menempati peringkat keenam untuk Person of the Year of Time. Meskipun, banyak orang yang mengkritik penyertaannya, tapi dia pantas mendapatkan posisi ini. 4. Priyanka Copra Bintang Bollywood yang berusia 34 tahun, Priyanka Chopra menobatkan "wanita tercantik" keempat dunia tepat di belakang lima lainnya. Dia juga menempati peringkat teratas wanita India paling indah di tahun 2017. Aktris dan penyanyi yang anggun ini memiliki lebih dari 21 juta pengikut di Instagram. Tunangan Nick Jonas ini salah satu selebriti India yang paling banyak diikuti baik di Facebook atau Twitter. Selain itu, dia adalah salah satu aktris bayaran tertinggi di India. 3. Alexandra Dadario Dikenal dengan mata biru paling menakjubkan di dunia. Popularitasnya yang melejit membuatnya berada di posisi ke-3 dalam daftar wanita tercantik di dunia. Aktris cantik Amerika ini memiliki keturunan Italia, Irlandia, Hongaria, Jerman, dan Inggris. Dengan lebih dari 5,6 juta pengikut di Instagram, dia adalah pilihan yang sempurna untuk daftar ini. Selain sosoknya yang glamor tapi seksi, Daddario juga dikenal sebagai celeb dengan mata paling indah di dunia. Daddario tidak diragukan lagi cantik, tidak ada yang tidak setuju! Selain itu, ia telah dengan cerdas membangun karirnya lebih dari penampilannya. Menurut mediamass.net; “Alexandra Daddario memimpin perlombaan untuk menjadi Person of the Year pada tahun 2018. Namun, sementara para penggemar aktris sangat senang dengan berita tersebut, banyak orang memiliki pendapat yang sangat berbeda.” 2. Nana ( Im Ji ah) Wanita Korea sudah tidak diragukan lagi dengan kecantikannya salah satu artis yang masuk dalam jajaran ini adalah Nana. Dia adalah seorang penyanyi dan aktris Korea Selatan, juga bekerja untuk beberapa film. Karena kelucuan, daya tarik dan penampilan polosnya, dia menamai wajah paling cantik di dunia. Selain itu, ia menempati peringkat teratas "wanita Korea paling cantik". 1. Liza Soeberano Dan urutan pertama ditempati oleh aktris dan model Filipina-Amerika berada di nomor 1 saat ini. Tahun lalu, ia menaklukkan posisi kedua di antara 'wanita tercantik di dunia'. Selain karir aktingnya, dia adalah wajah merek Maybelline yang terkenal di dunia. Dikenal karena penampilannya yang manis saat tersenyum dan menarik. Selain itu, Liza adalah selebriti top sekarang di Filipina. Menurut banyak sumber, Liza adalah wanita paling cantik di dunia. Dia adalah Filipina pertama yang menempati posisi No. 1 dalam daftar tahunan "100 Wajah Terindah di Dunia" oleh TC Candler. Jadi gimana meraka cantik-cantik juga bertalenta bukan, menurut kalian gimana? Sekali lagi, inilah pilihan kami, wanita tercantik di dunia. Pilihan ini diambil dari penilaian & voting yang mencapai tingkat selebritis yang adil, berdasarkan rasio glamour, popularitas, kepercayaan diri, kecerdasan, diinginkan, dan sukses. Sebab tidak ada ukuran standar kecantikan.