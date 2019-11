Antara ngakak dan kasihan.... Lihat tingkah wanita ini yang ingin menghapus make upnya, tadinya wanita ini dari kondangan dan make up di salah satu salon di dekat rumahnya.. dirinya request make up tahan air keringat... namun lihat hasilnya .....dari siang sampai malam wanita tetap tidak bisa menghapus make upnya.... . geser dan simak videonya.... . . . . . . . . . . . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Punya info ??? Jangan lupa kirim dan tag kami yaaa 😊 . . #jakarta #jakartainfo #bandung #bekasi #bogor #depok #bandung #malang #jogja #samarinda #aceh #medan #manado #palu #kendari #maluku #papua #bali #palembang #ntt #ntb #gorontalo #ambon #makassar #makassarinfo #visitsulsel #exploresulsel

A post shared by MAKASSAR INFO (@makassar_iinfo) on Nov 26, 2018 at 6:26am PST