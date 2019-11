JIKA ada wanita tercantik di dunia, maka pasti ada pula pria tertampan di dunia. Menjadi tampan bukan hanya tentang memiliki wajah rupawan saja, tapi juga memiliki tubuh bugar, penampilan berkarisma dan juga daya tarik.

Berikut Okezone telah memiliki daftar pria tertampan di dunia 2018, berdasarkan penampilan, pekerja keras dan tentunya juga cerdas, dilansir dari Wonderlist:

10. Johny Depp





Pemeran Alice in Wonderland dan Charlie and the Chocolate Factory ini masuk dalam jajaran sepuluh besar pria tertampan di dunia. John adalah pria sangat menarik semua orang disegala usia khususnya kaum wanita karena daya tariknya abadi.

9. Brad Pitt





Mantan suami Angelina Jolie ini memang sudah tak diragukan lagi ketampanan dan juga pesonanya yang bikin banyak kaum wanita meleleh. Brad Pitt adalah aktor Hollywood yang sangat terkenal yang telah melakukan banyak film hit. Dengan aktingnya yang luar biasa, ia memenangkan beberapa penghargaan. Meski relatif berumur, dia tetap saja terlihat sangat tampan.

8. Noah Mills





Pria tampan lainnya dengan jenggot adalah Noah Mills, seorang model dan aktor Kanada yang lahir pada 26 April 1983. Karena kepribadiannya yang menawan, ia menjadi salah satu pria paling tampan di dunia. Matanya yang berwarna hazel menambah daya tarik dalam kepribadiannya.

Menjadi seorang aktor, ia telah tampil di beberapa film. Ia juga memenangkan penghargaan aktor terbaik di Festival Film Telur Emas 2013. Kabar baiknya dia masih single loh girls dan tentunya belum menikah sampai sekarang.

7. Salman Khan





Salman Khan berada di posisi ke-7 dalam peringkat 10 besar pria paling tampan. Lahir pada 27 Desember 1965 di India, Khan adalah aktor dan produser yang sangat bagus. Dia telah mendapat beberapa penghargaan atas aktingnya yang luar biasa. Padahal usianya tidak muda, tapi tetap terlihat muda. Dia memiliki selera mode yang sangat baik, dan memiliki tubuh yang luar biasa indah. Banyak wanita di dunia yang tergila-gila padanya dan juga untuk film-filmnya.

6. Hrithik Roshan





Aktor asal India yang satu ini memiliki banyak penggemar wanita loh. Yap! dia adalah Hrithik Roshan. Pria berumur 44 tahun ini adalah aktor Bollywood paling dikenal. Roshan layak masuk daftar 10 teratas karena kepribadiannya yang tampan, tinggi, dan menawan. Dan juga banyak gadis yang tergila-gila pada pria tampan ini.

5. Godfrey Geo Di posisi kelima ditempati model yang juga aktor asal Taiwan. Dia adalah Godfrey Gao. Godfrey memiliki kepribadian yang paling menarik. Dia juga pria paling bergaya, karena ia memiliki selera berpakaian yang sangat bagus. Dia adalah pria paling tampan kelima, wanita dari seluruh dunia tertarik padanya dengan ganas. Karena penampilannya yang menawan, dia memiliki penggemar yang sangat banyak di dunia. Meski, dia tidak banyak orang yang glamour, tapi tetap memiliki kepribadian yang banyak. Dia lajang! masih belum menikah. 4. Chris Evan

Siapa yang tak kenal dengan pria tampan yang satu ini? Perannya menjadi Captain America telah membuat kalangan wanita terpukau dengan ketampanan juga kegagahannya. Yap! dia adalah Chris Evans. Chris membintangi serial Fantastic Four. Mata dan gaya rambut yang berbeda membuatnya paling menarik bagi wanita. 3. Omar Borkan

Pria yang satu ini sempat jadi viral karena Omar diminta untuk meninggalkan Kerajaan Arab Saudi karena sangat tampan. Rupanya, ada beberapa kesempatan untuk misshappening karena penampilannya dianggap membuat kaum hawa bikin gak tahan loh. Lahir pada 23 September 23 September 1989 di Baghdad, Irak , Omar Borkan Al Gala adalah seorang penyair, aktor dan sensasi internet, salah satu pria yang terlalu seksi untuk Arab Saudi. Dia adalah pria tampan yang paling dikagumi di Timur Tengah oleh perempuan, dan sekarang salah satu pria paling tampan di dunia. Dia juga memiliki kepribadian yang paling disukai diinternet selama 2013. Senyum, mata elang, serta wajah khas Arabian semakin membuat banyak orang penasaran. 2. Justin Trudeau

Justin bukan hanya tampan tapi dia juga sangat manis. Banyak orang menyukainya bukan hanya karena penampilannya, melainkan rasa cinta Trudeau terhadap kemanusiaan yang ia tunjukkan. Justin Trudeau dikenal sebagai Perdana Menteri Kanada yang menjabat saat ini dan ia juga merupakan Perdana Menteri termuda kedua di negaranya. Maka dari inilah dia layak menempati posisi kedua dalam daftar pria tertampan di dunia. 1. Tom Cruise Urutan pertama pria tertampan di dunia ditempati oleh aktor dan produser terkenal asal Amerika. Dia adalah Tom Cruise. Meskipun, lahir tahun 1962, tetapi tidak menjadi masalah baginya. Wanita dari seluruh dunia tergila-gila pada penampilannya yang menawan dan gagah. Dia adalah salah satu pria yang paling gagah dan tampan di dunia. Penampilannya yang luar biasa membuatnya memenangkan Golden Globe Awards sebanyak tiga kali. Juga, dia adalah aktor terkaya di dunia. Selain tampan, ia terkenal karena gaya rambutnya yang stylish. Untuk itu, ia menjadi trend setter di dunia. Jadi gimana mereka tampan-tampan juga memiliki karisma bukan, menurut kalian gimana?