INDUSTRI hiburan Korea saat ini telah berkembang pesat dan hampir setara dengan Hollywood. Aktor-aktor mereka yang rupawan juga membetot perhatian dunia. Wajar saja karena wajah cantiknya mereka memiliki banyak penggemar.

Banyak artis korea yang sangat cantik seperti yang telah dilansir dari Wonderslist. Siapa saja mereka? Simak ulasannya sebagai berikut:

9. Park Shin-Hye





Aktris Korea Selatan ini adalah seorang penyanyi, model dan penari yang sukses membintangi banyak film drama. Di antaranya You Are Beautiful, Heartstrings, Flower Boys Next Door dan The Heirs. Dia juga memainkan peran dalam serial Jepang Tree of Heaven. Park Shin memulai kariernya di layar lebar pada usia 13 tahun.

8. Song Hye Kyo





Karakteristik eksklusif dari bintang ini adalah sifat riangnya. Dia tetap ceria dan bersemangat meskipun jadwalnya padat. Dia mulai terkenal saat memainkan drama diserial televisi Autumn in My Heart, All In dan House Full.

Song Hye Kyo adalah aktris Korea tercantik ke-8. Karena popularitasnya ia mendapatkan penghargaan dari PaekSung Art Award. Hal terbaik yang menjadi ciri khas Song adalah dia menyumbangkan banyak uang kepada yayasan amal untuk anak-anak.

7. Ha Ji Won





Dikenal sebagai "Amazing Yeoja" dia adalah aktris Korea fenomenal yang telah membintangi beberapa film dan serial televisi. Dia adalah salah satu aktris Korea Selatan yang paling dicari dan diakui, terutama karena multi taskingnya dalam memainkan peran di berbagai genre seperti aksi, komedi, drama dan olahraga.

Sekarang ia berusia 38 tahun, dia tetap selalu terlihat lebih muda dan cantik dari banyak aktris muda di industri Korea. Dia saat ini masih berstatus lajang dan dianggap sebagai salah satu aktris paling berpengaruh di Korea.

6. Bae Suzy





Bae Suzy adalah duta besar Goyang Korea Flower ke-16 yang lebih dikenal dengan nama playhouse-nya Suzy. Dia adalah penyanyi pin-up, rapper, pemain drama, penari, aktris dan model.

Dia dinominasikan untuk penghargaan Gaon Chart K-pop 6 pada 2017 dan memenangkan penghargaan Golden Disc ke-31 di tahun yang sama. Suzy memulai kariernya pada 2010 dari industri musik dan kemudian menjadi bintang iklan di perusahaan-perusahaan besar seperti Samsung.

5. Kim Tae Hee





Dengan kepribadiannya yang manis dan kecantikannya yang memesona, aktris Korea Selatan yang menakjubkan ini, memegang posisi ke-5 dalam daftar kami. Kim Tea Hee, terkenal karena peran utamanya dalam drama seperti Love Story di Harvard, Stairway to Heaven dan My Princess.

Selain karier aktingnya, Kim juga menikmati karir modeling yang sukses. Terlepas dari dunia model, ia sering tampil dalam acara TV dan iklan yang bermerek terkenal seperti Toyota dan Samsung.

4. Kim So Eun





Sebagai aktris dan ikon media yang berpengaruh, Kim So Eun hadir di posisi nomor 4. Kim menjadi terkenal setelah memainkan drama di televisi berjudul Boys Over Flowers.

Seperti banyak aktris lain di daftar ini, Kim memulai kariernya di usia yang sangat belia, dengan peran pendukung kecil dalam acara centtric anak dan serial TV. Dia pertama kali menjadi peran utama dalam drama A Good Day for the Wind to Blow. Dia sekarang terkenal dan telah memenangkan beberapa penghargaan dan nominasi.

3. Han Hyo-joo Paling dikenal karena penampilannya yang cantik tapi polos, dia memegang peran utama dalam drama televisi Dong Yi dan Brilliant Legacy. Han Hyoo Joo adalah seorang aktris Korea yang memenangi banyak penghargaan di puncak kariernya. Selain berakting, dia adalah model yang mapan. Karena kecantikannya yang luar biasa ditambah lagi dengan popularitasnya, ia telah memenangkan banyak kontrak iklan ternama. 2. Park Min Young Penari yang menakjubkan, model yang terkenal, Park Min Young adalah aktris Korea paling cantik. Berasal dari Korea Selatan, Park terkenal sangat cantik dan terkenal karena pertunjukannya di drama televisi seperti City Hunter, Healer dan Sungkyunkwan Scandal. Selain lihai berakting, dia juga menjadi bintang iklan di Sony Ericsson, LG, Korea Air, Lipton Ice Tea Compagnie, dan Pizza. 1. Nana Im Jin-ah, lebih dikenal dengan nama panggungnya Nana, Top peringkat aktris cantik dari Korea. Penyanyi dan aktris Korea Selatan yang menakjubkan ini juga menempati peringkat tinggi di antara wanita tercantik di dunia. Badannya yang tinggi dan wajahnya yang cantik, selalu memikat hati para penggemarnya. (Baca Juga: Pesona Kecantikan Anisha Kalebic, Wanita yang Ditaksir Pangeran Brunei Darussalam)