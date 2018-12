SEPERTI yang sudah diketahui, kabar bahagia datang dari masa karantina Miss World 2018 yang dilangsungkan di Sanya, China.

Langkah Alya untuk bisa meraih mahkota biru Miss World 2018, kini satu langkah menjadi lebih dekat karena Indonesia resmi masuk menjadi salah satu 30 besar finalis Miss World 2018 atau dengan kata lain Top 30 Miss World 2018.

Posisi ini diketahui lebih lanjut, diraih dara yang andal melukis ini karena berhasil unggul di babak Fast Track untuk kategori Beauty With A Purpose (BWAP) yang digelar di Moulin Rouge Theatre, Mangrove Tree Resort World, Sanya, China, 3 Desember 2018 tepatnya dengan sukses meraih titel 1st Runner Up. Dalam ajang kompetisi Miss World semua finalis berkewajiban membuat projek Beauty With a Purpose (BWAP), dimana projek BWAP ini memiliki poin tertinggi yang dapat mengantarkan finalis masuk dalam Top 30 Finalist Miss World.

Nah, untuk menyegarkan kembali akan perjuangan Alya, sebetulnya seperti apa sih proyek BWAP Indonesia tahun ini yang berhasil menempati posisi 1st RU bersama New Zealand tersebut? Seperti penelusuran Okezone, dijelaskan dalam akun resmi instagram Miss World Indonesia (missworldid_official) sebagai keterangan video proyek BWAP Alya Nurshabrina, dengan menunjuk lokasi di Desa Sekebalingbing, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sebuah daerah wisata yang kurang terurus.

Dikutip dari keterangan Miss World Indonesia (missworldid_official), untuk proyek BWAP ini, perlu diketahui bahwa idenya datang dari Alya sendiri dan dieksekusi bersama Tim MNC Group memfokuskan pada empat aspek. Aspek pertama adalah membangun prasarana utama untuk kehidupan sehari-hari penduduk setempat yakni prasarana MCK (mandi, cuci, kakus). Aspek kedua ialah dengan memberikan bantuan dalam pengadaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari di mana sebelumnya masih ada kurang lebih 100 rumah yang belum terhubung dengan sumber air bersih.

Lanjut ke aspek pembangunan yang ketiga ialah, pembangunan sumber daya manusia dengan mendidik warga sekitar untuk dapat memberdayakan pertanian di pekarangan. Kemudian terakhir, menciptakan ekonomi alternatif dengan cara menjadikan kawasan Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung sebagai kampung wisata.

Sekali lagi, selamat untuk Alya Nurshabrina, Miss Indonesia 2018 yang berhasil mengamankan salah satu posisi di Top 30 Miss World 2018.

