DALAM sebuah kompetisi, persaingan bisa saja menimbulkan permusuhan di antara sesama peserta. Namun, hal tersebut tampaknya tidak berlaku bagi para Finalis Miss World 2018.

Memiliki wajah cantik, pintar, berbakat, berkepribadian baik dan sama-sama bersaing mendapatkan mahkota biru Miss World 2018, tak lantas membuat mereka bermusuhan. Contoh nyatanya, tengok saja keakraban yang terjalin antara Miss Indonesia 2018, Alya Nurshabrina dengan rekan satu kamarnya, Miss World India, Anukreethy Vas.

Menjadi teman satu kamar selama masa karantina, secara tidak langsung mendekatkan Alya dan Anukreethy dibandingkan dengan sesama finalis lainnya. Menurut pantauan Okezone, Rabu (5/12/2018) di media sosial Instagram, Alya cukup sering mengunggah potret foto-foto kedekatan dirinya dengan Anukreethy. Hal ini termasuk kebersamaan mereka saat mengikuti agenda acara keseharian karantina Miss World 2018.

Nah, hari ini Alya kembali memamerkan persahabatan dirinya dengan Anukreethy, melalui sebuah fun fact antara dirinya dengan Anukreethy. Mengunggah potret foto dirinya dengan Anukreethy saat sedang duduk satu meja saat acara santap malam, Alya menuturkan bahwa mereka berdua ternyata memiliki satu kesamaan, yakni sama-sama sangat suka menari.

“Satu fakta menarik tentang kami berdua sebagai teman satu kamar. Kami berdua sama-sama suka menari, kami menari saat sedang berdandan di pagi hari, kami juga tetap menari saat sedang dalam perjalanan menuju tempat pertemuan grup dan kami berdua juga akan menari di malam final,” tulis Alya sebagai keterangan foto yang ia tulis dalam bahasa Inggris, Rabu (5/12/2018).

Terakhir, Alya juga tak lupa untuk meminta doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia untuk dirinya dan Anukreethy selalu dalam kondisi prima. Dengan begitu mereka bisa menampilkan tarian dengan maksimal di gelaran panggung malam final nanti.

“Please keep us in pur prayers so that we are always in fit condition to dance dance dance our days towards the final night,” tutur Alya.

(hel)