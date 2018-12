TIDAK bisa dipungkiri, imej penyanyi dangdut di negeri ini masih lekat dengan yang namanya penampilan yang heboh, terlihat tua nan jadul, serta dandanan menor. Namun imej tersebut perlahan-lahan mulai pudar, salah satunya juga karena banyaknya pedangdut muda yang tampil dengan konsep penampilan layaknya para bintang K-Pop.

Tak hanya mengaplikasikan gaya busana yang lebih kekinian dan trendi, namun juga dengan pengaplikasian gaya make-up ala Korean Star, salah satunya seperti yang dikenakan oleh pedangdut muda yang sedang hits namanya, Via Vallen. Baik saat manggung ataupun berkegiatan sehari-hari lainnya.

(Baca Juga:Ukuran Jari Telunjuk dan Jari Manis pada Wanita Ungkap Kesetiaannya)

Berprofesi sebagai penyanyi dangdut, Via berupaya untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai anak muda. Dalam berbagai kesempatan, Via terlihat tampil dengan gaya busana streetwear hingga androgini sesuai dengan tren zaman sekarang.

Begitupun dengan gaya riasan wajah, jika ditelusuri linimasa akun laman Instagram pribadinya (viavallen). Bisa terlihat jelas, Via memang senang merias wajah cantiknya dengan gaya make-up ala Korea, yakni make-up no make-up tapi tetap terlihat flawless. Merias wajahnya, Via lebih memfokuskan untuk menonjolkan bagian-bagian tertentu di wajahnya, yang notabene memang mulus dan putih.

Contohnya untuk lengkung alis, Via mengadopsi gaya alis Korea yakni lurus mendatar tidak dibuat menukik. Kemudian untuk bagian pipi, Via memilih mengaplikasikan tipis saja perona pipi berwarna merah muda agar tampilan wajahnya bisa terlihat segar merona.

(Baca Juga:Gemasnya Tingkah Ryan, Youtuber Cilik dengan Pendapatan Tertinggi di Dunia)

Lalu di bagian mata, jika dilihat dari banyak swafoto yang ia unggah Via terbiasa untuk merias bagian matanya sederhana saja, yakni cukup dengan bantuan bulu mata palsu yang kemudian dipulas lagi dengan maskara dan tak lupa memakai lensa kontak warna abu-abu gelap atau light black agar membuat tampilan efek “belo” di kedua matanya.

Sedangkan untuk lipstik, seperti halnya warna-warna make-up gaya Korea, warna lipstik yang dipilih Via ialah tipikal warna-warna ringan yang memberikan efek young and fresh. Seperti nude, baby pink, light orange, hingga terakota. Sebab memang warna-warna lipstick yang terlalu bold seperti merah terang, ungu, atau berbagai turunan shade warna merah lainnya biasanya memang tidak diaplikasikan pada gaya riasan wajah ala Korea.

(tam)