MALAM perhelatan grand final Miss World 2018 tidak terasa sudah tinggal menghitung hari, tepatnya Sabtu 8 Desember 2018 disiarkan langsung dari Sanya Stadium, China.

Penonton dari berbagai penjuru dunia sudah tidak sabar dan penasaran, finalis delegasi dari negara manakah yang berhasil menonjol tampil stand-out di panggung final nanti hingga akhirnya bisa meraih titel dan mahkota bergengsi Miss World 2018.

Nah, untuk mengobati sedikit rasa penasaran, kenalan dulu yuk dengan beberapa finalis yang berhasil meraih titel juara Fast Track dari lima kategori, yakni Top Model, Sport, Beauty With a Purpose, Multimedia, dan Talent. Mengutip Missworld, Kamis (6/12/2018) berikut ulasan profil singkat empat Miss pemenang Fast Track Miss World 2018 yang secara otomatis masuk ke Top 30 Miss World 2018.

1. Maëva Coucke (Prancis)

Hadir sebagai delegasi negara Prancis, Maeva berhasil memenangkan Fast Track untuk kategori Top Model di ajang Miss World tahun ini. Maeva sendiri tahun ini baru berusia 24 tahun, wanita pemilik tinggi tubuh 176 sentimeter ini menguasai tiga bahasa sekaligus, Prancis, Inggris, dan Jerman. Tak hanya cantik, Maeva juga berotak encer loh! Ia memegang titel ilmu jurusan Bisnis Internasional. Menjadi aktris adalah mimpi dari wanita yang memiliki moto hidup “Ia yang tak berjuang maka tak mendapatkan apa-apa” ini.

2. Kanako Date (Jepang)

Tahun ini Jepang boleh berbangga hati sebab Kanako sebagai Miss World Japan berhasil menjadi juara Fast Track kategori Talent. Dara 21 tahun yang masih menjadi mahasiswi ilmu Political Science ini diketahui menguasai enam bahasa selain Jepang, mulai dari Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, dan Korea. Menjadi politikus adalah mimpi dari wanita yang hobi memanah, bermain ski dan memainkan instrumen musik tradisional Jepang satu ini. Di luar akademisi, ia memegang titel sebagai juara umum membaca puisi di Japanese Poetry. Menariknya, Kanako merupakan generasi ke-21 dari legenda samurai Jepang, Masume Date.

3. Shrinkhala Khatiwada (Nepal)

Tahun ini bisa dibilang delegasi dari negara paling bahagia di dunia, Nepal betul-betul berjaya. Bagaimana tidak, Shrinkala berhasil meraih juara di dua kategori Fast Track sekaligus, yakni Beauty With a Purpose (BWAP) dan juga Multimedia. Di usia 22 tahun, wanita pemilik tinggi tubuh 170 sentimeter ini sudah bekerja menjadi seorang arsitek loh.

Shrinkala juga diketahui memegang jabatan sebagai National Chancellor untuk International Association of Educators for World Peace dan juga Presiden dari The One Home Foundation. Menjadi Perdana Menteri wanita pertama Nepal adalah impian besar wanita yang memiliki moto hidup “You can do it” ini. Di waktu senggang, Shrinkala memanfaatkan waktunya untuk menulis, membaca, traveling, dan trekking. Shrinkala juga sudah pernah menelurkan sebuah novel anak-anak loh!

4. Marisa Butler (Amerika Serikat)

Fast Track kategori Sport adalah titel yang berhasil diraih oleh Marisa Butler, Miss World Amerika Serikat 2018. Di luar statusnya sebagai Miss World Amerika, Marisa sehari-hari disebutkan berprofesi sebagai asisten executive bagian investment. Wanita bergelar sarjana ekonomi dan pemilik tinggi tubuh 173 sentimeter ini memang pantas untuk menjadi juara Fast Track Sport, sebab ia memang begitu hobi dengan segala hal berbau olahraga, mulai dari sepak bola, mendaki gunung, memancing, dan rock climbing. Dara cantik yang memiliki bakat di bidang menyanyi opera, bermain drum dan pentas teater musikal ini bahkan disebutkan sudah pernah mendaki gunung Mount Vesuvius loh.

(tam)