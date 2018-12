View this post on Instagram

Saksikan penampilan spektakuler Final Show Miss World 2018, serta saksikan juga penampilan dari @Alya.Nurshabrina Miss Indonesia 2018 yang akan bersanding dengan kontestan dari negara-negara lain di Miss World. _ Saksikan Malam Final Show Miss World. Sabtu, 8 Desember. Pukul 23.00 WIB! _ So, jangan sampai ketinggalan guys menyaksikan kemeriahan final Miss World 2018 😉 #MissIndonesia #MissWorld2018 #MWIndonesia #MissIndonesia #FinalShowMissWorld #AlyaTop30MissWorld #SemangatAlya #AlyatoMW #Alya4World #AlyaToMW2018