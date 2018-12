ALYA Nurshabrina, Miss Indonesia 2018 akan tampil habis-habisan berjuang keras di panggung malam final Miss World, di Sanya, China pada Sabtu 8 Desember 2018 esok hari.

Alya sendiri sekarang, diketahui bersama ratusan Miss perwakilan dari berbagai penjuru dunia sedang masih menjalani masa karantina yang totalnya kurang lebih dijalani selama satu bulan lamanya.

Menjalani masa karantina, Alya tentunya berjuang keras semaksimal mungkin berkompetisi sengit dengan ratusan Miss perwakilan dari berbagai penjuru dunia demi bisa membawa pulang blue crown alias mahkota biru sekaligus gelar Miss World 2018. Salah satunya dengan berhasil masuk ke Top 30, setelah sukses menjadi 1st runner up di Fast Track kategori Beauty With a Purpose.

Namun segala upaya dan perjuangan keras dara kelahiran 1996 sebagai perwakilan Indonesia di panggung Miss World 2018 tersebut tentunya tidak akan lengkap tanpa adanya dukungan nyata dari masyarakat Indonesia.

Nah, jika kemarin Alya Nurshabrina diketahui mendapatkan dukungan langsung dari salah satu divo ternama Tanah Air, Afgan serta anak-anak yang tergabung dalam Komunitas Peduli Anak Spesial (KPAS) di bawah naungan Yayasan Kriya Mata Kucing agar Alya terus semangat untuk berjuang demi nama negara di ajang Miss World 2018.

Kali ini dukungan moril untuk dara yang berbakat dalam seni lukis ini kembali datang dari anak-anak, tepatnya anak-anak dari Balai Uloang Daad Nuhu Evav, Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara. Video berupa ucapan dukungan semangat dari anak-anak Balai Uloang Daad Nuhu Evav, Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara untuk Alya ini, diketahui melalui sebuah tayangan video singkat yang diunggah oleh akun laman Instagram Miss World Indonesia (missworldid_official) baru-baru ini.

Dalam video singkat yang diunggah oleh akun laman Instagram Miss World Indonesia (missworldid_official) tersebut, anak-anak terdengar menyapa dan memberikan kata-kata penyemangat untuk delegasi Indonesia tersebut.

“Halo Kak Alya, tetap semangat ya. Berjuanglah untuk Indonesia,” ujar anak-anak Balai Uloang Daad Nuhu Evav, Pulau Kei Kecil, Maluku Tenggara tersebut.

Melihat video dukungan untuk Alya dari anak-anak tersebut, beberapa netizen yang melihat video ini pun menjadi terharu dan kagum dibuatnya.

“Salut sama anak-anak ini min. Alya if you watch this video you”ll touch with this support,” tulis netizen dengan akun bernama Escalacinno29

“Kereeennn,” puji singkat akun Jadulovers

Sementara itu, siaran tayangan malam final Miss World 2018. Sesuai dengan keterangan yang ditulis oleh akun laman Instagram resmi Miss Indonesia (missindonesia). Tayangan malam final Miss World 2018 akan disiarkan dan bisa dinikmati di stasiun televisi RCTI, pada Sabtu 8 Desember pukul 23.00 WIB. Sedangkan untuk live streaming, untuk yang sudah memiliki MNC Now, bisa live streaming menonton di Channel 93 @mnc_lifestyle dan Channel 95 @mncfashionchannel atau bisa juga dengan cara pilih "Entertainment" untuk pilihan menonton di Channel 86 @mncentertainment. Di mana akan ditayangkan Sabtu, 8 Desember 2018 pada pukul 17.30 WIB.

