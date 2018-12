MASIH ada beberapa puluh hari sebelum tahun 2018 berakhir. Mungkin ada beberapa hal yang kita ingin lakukan sebelum memasuki 2019, seperti mencoba tren kecantikan.

Nah, salah satu tren kecantikan yang cukup mudah dilakukan adalah seni menghias kuku. Celebrity manicurist Kim Truong dan Naomi Yasuda pun memilih tren kuku paling keren di penghujung tahun ini.

Truong adalah manicurist favorit Kardashian’s, setelah bekerja dengan Kim, Khloe, dan Kylie. Sementara Yasuda adalah seniman kuku yang super kreatif di balik beberapa tampilan kuku paling ikonik Madonna, dan menciptakan kuku-kuku suku hitam untuk Slick Wood’s Love Advent Calendar tahun lalu.

Melansir situs elle, ada beberapa seni kuku yang keren, dan bisa Anda coba untuk menyemarakkan suasana penghujung tahun 2018.

All Eyes on You

Cobalah nail stickers agar memberikan kesan berbeda, dan pemakaiannya sangat simpel.

Glitz and Glamour

“Kapan lagi bisa pergi jalan sambil memamerkan kuku bergaya lampu disko selain saat tahun baru?,” kata Truong. Anda juga bisa memilih warna yang berkilau seperti perak atau emas klasik.

Stone Cold

“Kami perhatikan tren bebatuan makin banyak dikreasikan di area wajah dan helaian rambut, selanjutnya akan tampil di kuku Anda,” ucap Yasuda

Metallic and Chrome

Padu padankan cat kuku Anda dengan warna klasik dan tambahan aksen metalik. “Kami akan terus memantau perkembangan tren kuku terheboh di tahun 2017 sampai 2018,” jelas Truong

Abstract

Tampilan style kuku yang funky dan menyenangkan menggambarkan ketegasan,” jelas Truong. “Cobalah bentuk geometris seperti lingkaran, garis, dan segitiga”

Deco Jam

Artsy dan terkesan modern, seperti sebuah lukisan yang dipajang di galeri seni.

(mrt)