TREN make-up sekarang semakin eksperimental. Jadi, make-up tidak hanya dipergunakan untuk menutupi kekurangan, tapi juga sebagai ajang eksistensi diri.

Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya beauty influencer yang mencoba hal baru dan tak sedikit dari mereka yang malah viral di media sosial karena aksinya yang out of the box.

Nah, Okezone coba menangkap 7 momen tren make-up yang aneh yang pernah terjadi sepanjang 2018. Mungkin salah satunya pernah Anda coba

1. Massive hair

Belum lama ini, tren rambut masive hair yang ditampilkan hairstylist Guido Palau di show Valentino menjadi perdebatan publik. Bagaimana tidak, rambut dengan gaya mengembang dan besar menjadi statement yang tegas di fashion show tersebut.

2. Matchy Matchy Hair

Tren make-up yang juga gila adalah warna rambut sama dengan busana yang Anda pakai hari itu. Bahkan, beberapa item di riasan wajah pun ikut samaan dengan warna rambut. Gaya ini muncul di show Marc Jacobs Spring 2019. Super edgy!

3. Water Bottle Curls

Tren mengeritingkan rambut dengan botol air mineral inisempat viral di internet. Tren ini memberikan alternatif yang menarik untuk Anda yang pengin memiliki rambut keriting dengan cara yang mudah dan dengan alat yang seadanya. Kreatif banget, deh!

4. Alis Ekor Ikan

Pencinta make-up tentu tidak pernah melewatkan untuk mengisi ruang di alis mereka. Nah, sempat beredar tren membentuk alis seperti ekor ikan dan ini memungkinkan Anda untuk tampil sangat berbeda dari biasanya.

5. Halo Brows Kalau tren alis yang ini bisa dibilang unik bisa juga dibilang aneh. Pasalnya, Anda menyambung dua alis menjadi satu. Tapi, yang anehnya, bukan menyambungkan dari bagian tengah tapi dari sisi pinggir dan disambungkan ke sisi pinggir lainnya. Jadi, di jidat Anda ada alis yang terpampang nyata! 6. Royal Lip Art Masih ingat momen pernikahan Pangeran Harry dengan Meghan Markle? Nah, pernikahan mereka berdua pernah menjadi inspirasi make-up bibir yang tidak biasa. Jadi, seorang beauty influencer menggambar sosok kedua pasangan itu di atas bibir dan dengan ornamen bunga-bunga yang cantik. Scene ciuman jadi point of interest-nya. 7. Glitter Face Glitter menjadi salah satu item make-up yang menjadi hal yang paling fenomenal di 2018. Segala hal kemudian diberikan touch of glitter. Sampai akhirnya trend glitter face pun muncul karena glotter dirasa cocok untuk seluruh wajah bukan hanya pada bagian-bagian tertentu.