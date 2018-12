PANGGUNG malam final Miss World 2018 masih berjalan meriah, disiarkan langsung dari Sanya City Arena, Sanya.

Malam final Miss World 2018 diketahui dibuka oleh penampilan apik dari penyanyi muda, Live Performance of the Hit Single ‘Bang Like A Drum’ by the talented 17-year-old, UK based; Donel Mangena, 1st runner-up The Voice UK yang menyanyikan lagu hits nya yang berjudul ‘Bang Like A Drum’. Kemudian dilanjutkan dengan penampilan dari 118 finalis Miss World 2018, yakni tradisi turun-temurun menampilkan “Dance of The World”.

Well, penampilan apik dari para finalis di gelaran malam final Miss World 2018 malam ini tidak hanya ditampilkan oleh 118 kontestan dengan menyuguhkan “Dance of The World”. Panggung malam final Miss World tahun ini semakin menakjubkan, dengan tampilnya Kanako Date, Miss World Jepang 2018 yang berhasil memukau penonton.

Bagaimana tidak, Kanako Date yang juga merupakan pemenang Fast Track kategori Talent ini menyihir penonton melalui lantunan suara indahnya menyanyikan lagu opera Puccini’s opera Tosca, the aria: Vissi d’Artev. Dibalut dengan gaun berpotongan V-Neck nan seksi dan elegan berwarna turquoise dengan tata rambut up-do, Kanako semakin terlihat cantik sempurna.

Menurut pantauan Okezone, Sabtu (8/12/2018) dari siaran langsung, menariknya dalam menyanyikan lagu opera Puccini’s opera Tosca, the aria: Vissi d’Artev tersebut saat lagu hampir memasuki bagian-bagian terakhir, Kanako terlihat begitu terharu sampai menangis menitikkan air mata, sampai akhirnya ia mendekapkan kedua tangannya di dada seusai bernyanyi sambil tetap berusaha untuk tersenyum.

