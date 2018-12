MISS World 2018 akhirnya jatuh ke tangan Miss World Mexico 2018. Dara cantik bernama Vanessa Ponce de Leon berhasil menggantikan posisi Manushi Chhillar, Miss World 2017 resmi menjabat sebagai Miss World 2018 secara resmi per malam ini, Sabtu 8 Desember 2018.

Di malam final, Vanessa berhasil menyisihkan empat kontestan lainnya di babak lima besar, yakni Belarus, Uganda, Jamaika, dan Thailand dan terakhir bersaing dengan Miss World Thailand, yang diwakili oleh Nicolene Pichapa Limsnukan yang pada akhirnya harus puas di posisi Runner Up.

Penasaran siapakah sosok Vanessa Ponce de Leon, Miss World Mexico 2018 yang pada akhirnya sukses menyisihkan 117 kontestan lainnya dan meraih mahkota biru Miss World 2018?

Dilansir Missworld, Sabtu (8/12/2018), Vanessa Ponce de Leon tahun ini masih berusia 26 tahun dan sehari-hari berprofesi sebagai seorang model profesional serta presenter dan relawan. Wanita pemilik tinggi 174 sentimeter ini menguasai dua bahasa, yakni Spanyol dan Inggris.

Dalam perihal akademi, Vanessa diketahui telah menyelesaikan gelar S1 nya dalam bidang ilmu Bisnis Internasional dan saat ini duduk sebagai salah satu di Dewan Direksi alias Board of Director di 'Migrantes en el Camino', sebuah pusat rehabilitasi untuk anak perempuan.

Tak hanya aktif sebagai relawan sosial, Vanessa juga diketahui aktif sebagai pembicara untuk National Youth Institute. Di luar kesibukannya sebagai relawan, model, dan juga presenter. Wanita cantik yang memiliki kualifikasi sebagai open water scuba diver ini juga aktif bermain bola voli, melukis dan Frisbee di waktu luangnya. 'We all need each other’, adalah moto hidup yang dipegang oleh Vanessa Ponce de Leon.

Sebagaimana pantauan Okezone, Sabtu (8/12/2018) di linimasa media sosial, dalam wawancara eksklusif pertamanya sebagai Miss World 2018, dalam video yang singkat yang diunggah oleh akun laman Facebook resmi Miss World (Miss World).

Vanessa mengaku sangat tidak menyangka akhirnya bisa meraih titel dan mahkota biru Miss World 2018. Ia pribadi percaya bahwa semua kontestan sangat pantas untuk menyandang gelar sebagai Miss World 2018. Dengan menjadi Miss World 2018, Vanessa mengungkapkan ia akan bekerja keras mengemban tugas sebagai Miss World 2018.

“I can’t believe it, really can’t believe it. I think all the girls deserves it, and I will represent all of them. I will do as much as I can, thank you so much everyone,” ungkapan haru Vanessa.

