MALAM grand final Miss World 2018, yang diselenggarakan di Sanya City Arena, China baru saja telah usai digelar. Gelaran ajang Miss World yang tahun ini memasuki tahun ke-68 ini membuat Miss World Mexico, Vanessa Ponce De Leon menjadi penerus Manushi Chhillar, Miss World 2017.

Setelah berhasil melalui proses babak 30 besar, 12 besar, dan terakhir di 5 besar, hingga akhirnya diumumkan menjadi Miss World 2018. Di sesi babak lima besar, Vanessa harus melewati sesi tanya jawab, di mana dalam sesi tanya jawab di malam puncak Miss World 2018 ini para peserta diberikan lima buah pertanyaan yang berbeda. Lalu, apakah jawaban yang menghantarkan dara 26 tahun bertinggi tubuh 174 sentimeter dari posisi 5 besar sehingga berhasil meraih titel Miss World 2018?

Baca juga: Kalahkan Santa Fe, Surabaya Terpilih Jadi Kota Terindah di Dunia

Dara 20 tahun ini mendapat pertanyaan, bagaimana ia akan bisa memanfaatkan pengaruh yang ia miliki untuk menolong sesama yang membutuhkan. Diberikan pertanyaan tersebut, Vanessa memberikan jawaban yang mampu memukau para panelis juri.

“I will use my position just the way like all the past years. Being an example, we all can be example to the world. We have to care, we have to loves, we have to be kind, and it doesn’t cost a thing. Helping is not that hard, just really need the world to make a change. You just have to go there, there’s always someone that will need your offer, help anyone you can guys,” bunyi jawaban lugas Vanessa.

Kurang lebih dengan jawaban di atas, Vanesasa menerangkan bahwa ia akan menggunakan pengaruh yang ia punya untuk menolong orang lain yang membutuhkan, dengan cara yang sudah ia biasa terapkan selama ini. Vanessa mengajak bagaimana kita sebagai manusia harus peduli, harus menunjukkan cinta, serta bersikap baik sebab pada dasarnya hal tersebut tidaklah sulit untuk dilakukan dan tidak membutuhkan biaya apapun.

Terakhir, Vanessa mengingatkan bahwasanya kita harus mau menolong orang lain yang membutuhkan karena kita harus percaya bahwa selalu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Inilah mengapa, selama kita bisa kita harus menolong sesama.

Kurang lebih jawaban di atas lah yang akhirnya mampu menghantarkan wanita yang telah menyelesaikan gelar S1 nya dalam bidang ilmu Bisnis Internasional ini akhirnya berhasil menjadi penerus tahta Manushi Chhillar sebagai Miss World 2018. Selamat kepada Vanessa Ponce De Leon yang akhirnya bisa menjadi Miss World 2018!

(ren)