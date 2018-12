TIDAK mudah untuk bisa menerima ketidaksempurnaan. Apalagi jika keluarga merasa itu bukan sesuatu yang diharapkan dan tidak ada dukungan yang mengalir.

Hal ini yang kemudian banyak dialami para penyandang disabilitas. Mereka masih dianggap berbeda, terasingkan, dan tak jarang dianggap tidak mampu. Padahal, dari ketidaksempurnaan itu tentu ada hal yang luar biasa, bahkan tidak dimiliki mereka yang merasa paling sempurna.

Tapi, seorang penyandang disabilitas ini akhirnya mau jujur dengan kondisinya dan kisah dia di media sosial menjadi viral karena dianggap menyebarkan semangat juang untuk hidup yang lebih baik.

Adalah Vivaxia Vivi. Perempuan ini mengaku akhirnya bisa merasa bebas dengan kondisi kakinya yang tidak sempurna. Dalam Instastory-nya dia menceritakan bahwa mungkin orang-orang hanya mengenalnya sebagai Viva. Sebatas Viva. Tidak lebih sampai tahu bagaimana kondisinya.

Sebab, Viva sendiri yang menutupinya. Dia merasa minder dan tidak percaya diri dengan kondisi kakinya yang tidak sempurna. Tapi, hal tersebut tidak lagi dia lakukan. Akhirnya Viva memberanikan diri untuk membagikan foto kakinya yang tidak sempurna di media sosial.

"I don't know apa yang ada di pikiran kalian. Pasti dari kalian banyak yang kaget dan bertanya-tanya tentang kondisi aku. Kalian bisa tanya apa pun dan aku bakal jawab. Dan today, aku ngerasa benar-benar lega karena aku udah upload foto itu, karena a years aku nggak pernah upload apa pun di medsos aku tentang kondisi aku. Aku jadi introvert karena keadaan aku dan aku nutup diri. Dan finally hari ini aku ngerasa bebas tanpa ada yang harus aku tutupin di medsos aku. Dan aku benar-benar nangis pas upload foto itu. Yash! Ini aku Viva. Aku adalah 1 dari 20 juta orang Indonesia sebagai penyandang disabilitas," tulis Viva.

Tidak hanya itu, dia juga menuliskan keterangan bahwa dirinya kini ikhlas dengan kondisi tidak sempurna tersebut. Hal yang tapinya dia syukuri adalah dia bisa jujur dengan keadaan dan itu membuatnya sangat lega dan bebas sekarang ini.

Perlu diketahui, kisah Viva ini dibagikan oleh akun Twitter @cktbng, di mana di sana Choky menuliskan caption sebagai berikut;

"Hikmah dari posting-posting foto kegiatan hari difabel, ada salah satu follower yang akhirnya memberanikan diri memposting keadaannya. Setelah sekian lama ngumpet. Kalo main ig, please kindly message her to give her support. #internationaldifableday."

