JERAWAT adalah hal yang paling tidak diinginkan bagi setiap orang. Munculnya jerawat juga bisa menganggu dan mungkin membuat kamu malu.

Kamu mungkin akan melakukan segala macam jenis perawatan untuk menghilangkan jerawat yang dibeli di toko bahkan hingga kamu pergi ke dokter kulit untuk menghilangkan jerawat. Dan kamu mungkin akan terkejut ketika kamu mengetahui pemicu timbulnya jerawat di dagumu ini disebabkan oleh make up!

Tapi kamu tidak perlu khawatir karena saat ini Okezone akan memberikan pengetahuan mengenai kesalahan pada make up pemicu timbulnya jerawat. Melansir dari Womenshealth, berikut kesalahan menggunakan make up yang menimbulkan jerawat.

1. Kesalahan Menggunakan Foundation

"Secara teknis, kebanyakan mak eup tidak menyebabkan jerawat, tetapi bahan-bahan tertentu yang ada di dalamnya dapat menyumbat pori-pori, yang menyebabkan bakteri pemicu jerawat tumbuh," ujar David Lortscher, dokter kulit dan CEO bersertifikat serta pendiri Curology. David menyarankan kepada pengguna make up yang berlabel non-comedogenic, hypoallergenic, atau mineral-based untuk mengurangi pemakaiannya karena dapat menimbulkan risiko iritasi pada kulit atau menyumbat pori-pori.

2. Terlalu Banyak Menutupi Banyak Jerawat/Bekas Jerawat

“Banyak pasien saya yang menutupi jerawat mereka dengan alas bedak yang tebal, dan hal ini akan memperlambat proses penyembuhan dan berpotensi menyebabkan iritasi lebih lanjut,” ujar Craig Austin, seorang profesor klinis dermatologi dan dermatopatologi dan pencipta Cane + Austin.

Ketika udara tidak masuk kedalam kulitmu yang memiliki jerawat atau bekas jerawat, sebenarnya hal itu mencegah penyembuhannya. Craig menyarankan untuk mengobati jerawat sebelum mengaplikasikan foundation apa pun. Jika kebetulan kamu memiliki jerawat yang sedang tumbuh, kamu harus menghindari menggunakan makeup, sebab saat itu pori-pori sedang terbuka untuk mencegah infeksi.

3. Mengaplikasikan Make up dengan Jari

"Jari-jari yang kamu gunakan membawa banyak kuman dan jika kamu mengaplikasikan make up dengan tangan dapat membuat iritasi pada kulitmu," imbuh Craig. Sebagai gantinya, untuk merias wajah kamu dapat menggunakan kuas make up atau spons, dan bersihkan wajah secara teratur.

4. Menggunakan Alat dan Kuas Makeup Kotor

Hati-hati girls, jika kamu tidak rutin mencuci kuas dan alat make up-mu, mereka bisa menjadi penyebab di balik tumbuhnya jerawat pada wajahmu!

Bayangkan saja jika kamu menggunakan kuas yang masih basah, tempat yang basah dan lembab ini adalah tempat berkembang biaknya bakteri, dan jika kamu menggeseknya di atas wajahmu hari demi hari. Bisa kamu bayangkan berapa banyak bakteri yang menempel pada wajahmu.

Cristina Bartolucci, seorang Make up Artist dan pendiri lini kosmetik alami PEEK Beauty, menjelaskan cara membersihkan kuas make up dengan benar. "Perlakukan rambut di kuas makeupmu seperti rambut kepalamu sendiri," kata Bartolucci. “Cuci secara rutin sekali dalam seminggu. Hal ini akan membuat bakteri ini mati secara perlahan, lalu kuas make up-mu juga akan terasa lembut dan bersih saat digunakan pada wajah. ”Sementara untuk spons make up, Bartolucci menyarankan untuk mencucinya dengan sabun dan air panas, lalu peras hingga airnya bersih.

5. Tidak Mencuci Wajah di Malam Hari

Jika kamu hanya menggunakan tisu untuk menghapus make up di malam hari hal ini tidak akan cukup. "Sangat penting untuk sepenuhnya menghapus make up sebelum tidur, terutama jika kamu menggunakan full make up," kata Joshua Zeichner, dokter kulit dan direktur penelitian kosmetik dan klinis. “Pada siang hari, minyak dan kotoran dapat terperangkap di bawah make up yang tebal, hal ini dapat menimbulkan bakteri pemicu jerawat.”

Joshua menyarankan untuk mengganti lap pembersih make up dengan penghapus make up seperti micellar water atau penghapus make up lainnya, atau melakukan pembersihan ganda sebelum tidur seperti mencuci muka dengan sabun.

Nah dari ke-5 kesalahan dalam menggunakan make up, kamu jangan melakukan kesalahan ini lagi ya!

