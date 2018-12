SEIRING berkembangnya waktu, berbagai macam model fashion bermunculan. Semua berlomba-lomba memberikan mode yang terbaik.

Lebih dari itu, ada bermacam-macam budaya yang dimiliki setiap negara-negara. Asia kini menjadi lebih modern, maka ciri khas pakaian tradisional di setiap negara kini semakin bervariasi.

Punya bakat dalam mendesain busana, Liliana Tanoesoedibjo memamerkan karya gaun cantik bertema sparkling. Dia mengandalkan wastra Indonesia berupa tenun endek dari Bali.

Gaunnya itu diperagakan langsung oleh Miss Indonesia 2016 Natasha Mannuela. Saat dikenakan, model busananya terkesan glamor.

Pada 7 Desember 2018 bertempat di Ballroom Hotel The Westin Jakarta, MNC sebagai media terbesar dan paling terintergrasi di Asia Tenggara, sangat mendukung industri fashion dunia, khususnya Indonesia.

Perhelatan fashion tahunan bernama I Fashion Festival (IFF) ini, sebagai salah satu dukungan MNC media bagi perkembangan industri kreatif dan kemajuan fashion Indonesia. Acara ini juga bekerja sama dengan The Masterpiece yang tak asing lagi.

Acara tersebut didasari dengan tema Asian Invasion. Menampilkan koleksi empat desainer lokal dan internasional, dengan sub tema "Style of Asia".

Ada empat desainer seperti Billy Tjong, Sofie, Nonita Respati, dan Sharifah Shawati dari Malaysia. Ditambah juga dengan 10 desainer ternama tergabung dalam Masterpiece, salah satunya Ivan Gunawan.

“Tahun ini kami tidak hanya memberikan suguhan fashion yang up to date dan menarik. Tetapi juga memberikan warna baru bagi pecinta fashion untuk melihat betapa kayanya budaya negara-negara Asia termasuk Indonesia,” ujar Chairwoman of MNC Channels & Highend Magazine Liliana Tanoesoedibjo, di Westin Hotel.

Liliana menambahkan, adanya acara ini untuk mendukung desainer fashion harus berkarya dengan baik. Apalagi IFF dan Masterpiece adalah suatu wadah para desainer untuk menampilkan karya mereka.

Spesialnya malam ini, Liliana memamerkan gaun cantik yang biasanya dipakai oleh para ratu. Desain bajunya masih bernuansa Indonesia.

“Tema bajunya, pastinya bajunya sparkling, yang mana banyak payetnya. Kainnya pakai tenun endek dari Bali ditaburi dengan payet, ada juga aksesori yang beda," bebernya.

Menariknya, dalam acara ini, ada juga penyerahan penghargaan tahunan kepada pelaku fashion dan lifestyle tanah air, berupa Fashion Awards dan Lifestyle Awards. Keren banget kan?

