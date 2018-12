VANESSA Ponce de Leon, berhasil membawa pulang Mahkota Biru dalam ajang Miss World 2018. Perjuangan perwakilan Meksiko itu memang tidak mudah. Di babak lima besar, ia harus bersaing ketat dengan kontestan asal Belarus, Uganda, Jamaika, dan Thailand.

Seperti para pemenang sebelumnya, setelah resmi menyandang status Miss World 2018, Vanessa kini mengemban berbagai tugas yang langsung diberikan oleh Miss World Organization dalam periode satu tahu. Salah tugas utamanya adalah menyebarkan misi sosial melalui program Beauty with a Purpouse yang dikenal sebagai salah satu komponen utama dalam ajang Miss World.

Prestasi yang berhasil ditorehkannya itu ternyata bukan hal mengejutkan bagi sejumlah pihak. Selama ini Vanessa memang dikenal aktif sebagai relawan sosial, dan pembicara untuk National Youth Institute. Predikat cantik dan pintar memang sangat pantas disandangnya.

Saat mengikuti ajang Miss World 2018, wanita berusia 26 tahun itu ternyata sedang fokus menjalani karirnya sebagai seorang model profesional dan presenter televisi. Tak heran jika akun media sosialnya dipenuhi oleh beragam foto aktivitas Vanessa sehari-hari.

Uniknya, sebagian besar foto yang diunggah Vanessa ke dalam Instagram dipenuhi potret dirinya saat sedang mengenakan busana berwarna cerah. Penasaran kan seperti apa gaya berbusana Vanessa Ponce de Leon? Berikut Okezone rangkumkan beberapa di antaranya, Minggu (9/12/2018).

Gemar mengenakan busana berwarna cerah

Saat sedang menjalani masa karantina, Vanessa beberapa kali kedapatan sedang mengenakan busana berwarna kuning cerah. Seperti foto di bawah ini yang diambil saat rombongan Miss World 2018 tengah melakukan kegiatan di Sanya, China. Vanessa tampak cantik mengenakan dress kuning yang dipadukan dengan aksesoris bunga yang mengikat rambutnya.

Tampil kasual pun masih terlihat cantik

Di tengah kesibukannya sebagai model profesional, Vanessa selalu meluangkan waktu untuk berlibur bersama keluarga dan teman terdekat. Tampilannya pun terlihat sangat berbeda. Saat berlibur, ia lebih memilih mengenakan bernuansa kasual seperti foto yang satu ini. Vanessa tampak mengkombinasikan kaus polos berwarna merah mencolok, skinny jeans, dan white sneakers.

Make up natural

Salah satu ciri khas Vanessa dibanding kontestan lain adalah pilihan make up yang ia gunakan setiap hari. Vanessa cenderung menyukai make up bernuansa natural, bahkan dalam beberapa kesempatan ia tampil cantik meski tanpa menggunakan make up apa pun. Satu-satunya aplikasi make up yang paling menonjol dari wajahnya adalah riasan smokey eyes yang membalut kedua mata cantiknya.

Wajah fierce jadi ciri khas Vanessa saat berjalan di atas catwalk

Sebagai seorang model profesional, tak heran jika Vanessa sering dipercaya untuk memperagakan busana dari para desainer terkemuka dunia. Salah satunya adalah Dolce & Gabbana seperti yang terpampang pada foto di bawah ini. Kala itu, Vanessa mengenakan koleksi terbaru D&G yang terinspirasi dari kebudayaan Amerika Latin. Wajahnya semakin terlihat manis dan fierce dengan balutan flower ring berukuran besar yang sengaja disematkan di atas kepalanya.

(ndr)