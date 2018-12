MISS WORLD 2018 sudah menobatkan Miss Meksiko Vanessa Ponce de Leon sebagai pemilik blue crown. Kebanggaan Indonesia pada Alya Nurshabrina pun tidak akan pernah ada habisnya.

Ya, Miss Indonesia 2018 itu berhasil membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Alya berhasil menjadi Runner up 1 Beauty with a Purpose dan Top 30 Miss World 2018. Pencapaian ini adalah kebahagiaan untuk Indonesia.

Perlu diketahui, Alya bakal kembali bertolak ke Indonesia malam ini, Senin (10/12/2018). Dengan kedatangannya kembali di bumi pertiwi, ini menandakan tugas Alya berjuang di Miss World 2018 sudah berakhir. Tapi, tugasnya sebagai Miss Indonesia 2018 masih terus berlanjut.

Dengan dua penghargaan yang dibawa Alya ke Indonesia, membuat Miss Indonesia 2017 Achintya Nilsen ikut berbahagia. Secara khusus kepada Okezone, perempuan yang biasa disapa Tya itu menuturkan harapan dan doa terbaik untuk Alya.

"Alya, thank you for doing your best! Menang atau tidak menang is not important. Hal yang paling penting adalah Alya sudah membawa nama Indonesia dengan baik, sudah berjuang dengan hard work care and dedication," kata Tya.

Perempuan yang lahir di Denpasar, 1 Januari 1999 itu menambahkan, Indonesia pastinya bangga dengan Alya. Dia sudah memberikan semua yang terbaik. "Kita semua bangga dengan hasil apa pun. Knowing you were the best of yourself every day," singkatnya.

Tya juga memberi sedikit nasihat untuk Alya. Menurutnya, apa yang sudah dilalui, itu bukanlah tujuan tetapi perjalanan yang akan terus harus dilewati.

"Alya, it's not about destination, it's about the journey. Bukan tentang kemenangan, tapi bagaimana Alya bisa membagi dan menyebarkan nama baik Indonesia kepada teman-teman di Miss World dan tentunya kepada dunia," tuturnya.

Satu poin yang tidak kalah penting yang ingin disampaikan Tya untuk Alya. "Sometimes, it's not about the crown, but about the hearts you've won," ucapnya.

So, terima kasih Alya sudah memberikan yang terbaik dan sudah membanggakan Indonesia.

