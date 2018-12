SETIAP manusia pasti memiliki cita-cita dalam kehidupannya. Mereka pasti ingin menjadi sosok yang hebat dan bisa menjadi panutan dalam hidupnya. Alhasil banyak sekali bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita seorang anak.

Sebelumnya masyarakat Indonesia dihebohkan dengan sosok Mukhlis Abdul Holik alias Adul, siswa kelas III SD X Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Adul yang merupakan anak disabilitas mengaku ingin menjadi seorang pemadam kebakaran.

Hal tersebut ia ungkapkan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (jokowi) pada peringatan Hari Disabilitas Internasional pada Senin 3 Desember 2018 di Summarecon Bekasi, Jawa Barat.

Keinginan Adul untuk menjadi seorang pemadam kebakaran mendapat banyak pujian dari para netizen. Pasalnya, niat Adul untuk menjadi seorang pemadam kebakaran, bukan lain karena ingin membantu para masyarakat yang kesulitan.

Beberapa waktu lalu, jagat maya kembali dihebohkan oleh sosok bocah laki-laki yang sangat luwes dalam berbicara. Dalam sebuah postingan video yang diunggah akun @maspaushitam, memperlihatkan seorang bocah yang memakai pakaian dalam terlihat begitu lancar dalam mengucapkan kalimat dengan cepat.

Dalam video berdurasi 35 detik tersebut, anak tersebut terlihat sedang melakukan pekerjaan layaknya seorang pramugara. Dengan cekatan dan nada menyerupai pramugari sungguhan, ia memberikan informasi tentang penerbangan yang akan dilakukan.

Tanpa terbata-bata sedikitpun, bocah berkaos kutang putih ini menjelaskan prosedur penerbangan yang akan dilakukan. Ia pun memberikan informasi tentang ketinggian jelajah pesawat, persis seperti seorang pramugara sesungguhnya.

Sejak diunggah pada 7 Desember 2018, video singkat ini telah ditonton sebanyak 364 ribu pengunjung dan mendapatkan 8,4 ribu likes dan 12,5 ribu retweet. Sebagian dari mereka mengaku terhibur dengan aksi yang dilakukan sang anak.

“Parah-parah ini beneran ngantuk jadi ilaaaaang,” @sangkakaa.

Sementara akun @maspaushitam menulis “Kayaknya gegara minum air kran westafel pesawat tuh, jadi lancarrrrrr.”

Tak hanya itu, para netizen pun turut menyebut salah satu maskapai penerbangan di Indonesia @IndonesiaGaruda untuk merekrut anak tersebut karena bakat yang dimilikinya.

Meski sudah direspon, namun pihak maskapai tidak bisa mewujudkan cita-cita bocah tersebut karena beberapa faktor.

“Hello admin, please take him to be your cabin crew @IndonesiaGaruda,” tulis @bonclaysama

Ia pun menambahkan “Pasarnya bagus lho, yang model begini tuh kalau sudah suka sama pekerjaan bakalan all out.”

