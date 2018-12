SEIRING berjalannya waktu, sudah banyak hijabers yang mengkreasikan gaya hijabnya. Tanpa takut ketinggalan zaman, sekarang sudah banyak fashion muslim yang trendy namun tetap syar’i.

Di internet pun sudah banyak tips-tips make up yang cocok untuk segala jenis wajah. Ada make up untuk si wajah bulat, si mata sipit, si mata besar, atau si pipi tembam. Banyak sekali cara merias yang cocok untuk wajahmu. Selain make up, ada juga tatanan hijab yang perlu diperhatikan oleh para hijabers.

Sama seperti Lindswell Kwok yang baru saja memakai hijab, berikut okezone telah merangkum tips padu padan hijab bagi kamu yang berwajah oriental.

Jangan pakai hijab yang menutupi alis

Biasanya wajah oriental memiliki mata yang sipit. Oleh karena itu, apa pun gaya dan model hijabmu, jangan mengenakan hijab sampai menutupi alismu. Hal ini akan menyebabkan orang langsung terfokus pada matamu ketika sedang bertatapan.

Pilih warna hijab sesuai warna kulit

Kebanyakan wajah oriental memiliki warna kulit putih atau kuning langsat. Oleh karena itu, pilih warna hijab sesuai warna kulitmu. Jika kulitmu warna putih pucat, maka kamu harus bersyukur karena hampir seluruh warna cocok untuk kulitmu. Walau begitu, hindari memakai warna-warna soft dan nude seperti warna pastel. Hal ini disebabkan karena warna kelm akan membuatmu makin kelihatan pucat.

Lalu, jika kamu memiliki kulit warna kuning langsat, warna terbaik untukmu adalah warna cerah seperti biru, kuning, dan pink terang. Warna-warna ini akan membuat kulit kuning langsatmu makin terlihat cerah dan segar.

Menjadi oriental tidak menutup kemungkinan kamu memiliki kulit sawo matang. Jika kulitmu sawo matang, pakailah warna pastel, warna gading, dan warna-warna gelap.

Sesuaikan hijab dengan bentuk wajah

Umumnya pemilik wajah oriental memiliki bentuk wajah bulat atau lonjong. Si wajah bulat akan cocok memakai model hijab yang memakai ciput agar wajah terlihat panjang dan jangan memakai model hijab yang melingkar karena akan semakin memperkuat kesan bulat pada wajah.

Si pemilik wajah oval harus berbahagia hati, karena semua model hijab akan cocok untuk wajah oval. Lalu untuk kamu yang berwajah bulat atau chubby, kamu bisa menarik hijab sampai menutupi tulang pipi, dan hindari menggunakan bahan yang tipis.

Jika wajahmu lonjong, sebaiknya menggunakan hijab model turki, dimana daleman ciput dipasang menutupi dahi sampai di atas alis. Lalu jangan lupa gunakan hijab berbahan tebal dan jangan mengikat rambut lebih tinggi dari kepala.

