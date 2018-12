KAIN Nusantara yang kental dengan tradisi, seperti batik dan tenun pamornya sudah semakin mendunia. Bahan etnik tersebut sudah jadi teman sejati para desainer dalam berkreasi.

Banyak model wastra batik dan tenun yang dirancang jadi busana bernuansa etnik dengan gaya kekinian. Sampai akhirnya, karya-karya busana cantik dipamerkan ke mancanegara.

Salah satunya komunitas Pelangi Wastra Indonesia, kumpulan dari para desainer yang merancang baju dari bahan dasar kain tradisional. Mereka mempopulerkan karyanya, sampai ke Negeri Kincir Angin, Belanda.

Ada 8 desainer yang memamerkan karyanya lewat tema "The Modest Heritage of Indonesia". Mereka adalah Leny Rafael dengan tema "The Mystical Charm of Badui Weaving", Adelina Willy Suryani membawa busana tema "The Natural Beauty of Garut Silk", Rizki Permatasari memamerkan busana "The Secret of Sumba", serta Dwi Lestari Kartika dengan tema "Patriot Candrabhaga, The Bekasi Batik".

Ada juga Gita Orlin dengan tema rancangan "Trenggalek Batik, Shades of Heritage", Melisa A Bermara membawa "A Touch of Heritage", Lala Gozali dengan busana bertema "The Magical Stripes of Javanese Lurik" dan Putri Permana dengan desain tas-tas bertema "The Authentic Jepara Bag".

Saat bertolak Belanda, Sparks Fashion Academy (SFA) mendukung 8 desainer muda berbakat itu. Founder SFA Floery Dwi Mustika sangat bangga dengan karya busana dan aksesoris dari wastra Indonesia, yang melenggang cantik di Belanda.

"Acara ini membentuk ekosistem fashion Indonesia, yang nantinya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian memiliki pengaruh di dunia internasional," tutur Floery.

Tak kurang dari 200 orang tamu hadir menyemarakkan acara megah ini. Mereka datang dari kalangan para pemerhati, sekaligus pencinta kain adati Indonesia, kalangan diplomat, hingga masyarakat Indonesia yang menetap di Belanda.

Acara yang dihelat oleh KBRI Belanda tersebut bertempat di Museon, Stadhouderslaan 37, 2517 HV, Den Haag, The Netherlands tersebut, bukan hanya meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua bangsa. Lewat acara ini, kekayaan serta keragaman budaya Indonesia, melalui kain-kain tradisional dipromosikan ke dunia.

