JENNIFER Coppen sedang jadi bulan-bulanan netizen. Bukan melakukan hal yang terbilang memalukan, tapi hanya karena mengajari binatang peliharaannya duduk.

Ya, gadis berparas bule ini dituding meniru gaya salah satu selebgram terkenal yaitu Awkarin. Jennifer kembali disindir netizen karena dianggap meniru Awkarin saat dia mengunggah sebuah video yang mengajari anjingnya duduk.

Selalu Tampil Fotogenik, Ternyata Ini 4 Rahasia Kate Middleton

Jennifer pun berang disebut meniru Awkarin. Menurutnya dimana-mana cara mengajari anjing duduk adalah sama, yaitu dengan mengatakan "sit".

Namun dibalik semua sindiran netizen dan pandangan publik yang kurang baik, gadis cantik ini juga memiliki hobi kulineran loh! Ditinjau oleh Okezone melalui akun instagram @jennifercoppenreal20 berikut 4 gaya kulineran Jennifer Coopen.

1.Suka makan pecel ayam

Jangan dikira karena wajah bulenya dia tidak memakan-makanan khas Indonesia, tapi ternyata gadis cantik yang satu ini juga menyukai makan pecel ayam loh!

Dengan gayanya yang memasang muka datar dan tangan yang hendak menyentuh pecel ayam ini tetap terlihat keren. Wah jadi mau juga ya makan pecel ayam bareng Jennifer.

2.Makan pizza bersama kekasih

Setiap pengambilan angle foto saat kulineran yang dia unggah di instagramnya memang selalu bagus dan instagramable banget!

Wanita berambut hitam kecoklatan juga menyukai makanan seperti pizza dan jus saat bersama kekasihnya. Ditambah ada sekaleng minuman soda dengan es batu, memang jika cuaca sedang panas paling nikmat saat meminum air yang dingin.

3. Segelas teh

Dalam unggahan fotonya di Instagram mungkin kamu akan menyangka yang dia genggam adalah segelas wine. Tapi jangan salah sangka dulu guys, ternyata gelas yang di genggam oleh Jennifer hanyalah segelas teh.

“🥂 you we’re my cup of tea but i prefer wine now 🥂 #bukanwinebeneran:( #lengankurus#lastpostsorryforspamming” tulis keterangan di dalam fotonya.

Viral, Ning-Ning si Orangutan Meremas Payudara Penjaga Kebun Binatang

4. Segelas kopi

Cantiknya Jennifer saat berfoto dibawah teriknya matahari sambil memejamkan mata dan rambutnya yang terkena hempasan angin. Gadis berusia 17 tahun ini sepertinya menyukai minuman seperti pada fotonya yang menggenggam segelas teh, dan kini ia juga memegang segelas kopi.

Itulah 4 gaya kulineran ala Jennifer Coopen, foto favoritmu ada di nomer berapa nih?

(ndr)