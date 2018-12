BADAN Publik BPJS Kesehatan membuka lowongan pekerjaan bagi milenial. Saatnya kamu mencoba bergabung dan mencoba mengembangkan karir sebagai tenaga kontrak pemerintah.

Bagi kamu yang siap bekerja di lingkungan pelayanan publik, coba masukkan lamaran pekerjaan di BPJS Kesehatan. Adapun posisi yang dibutuhkan adalah humas, sekretaris dan operasional. Setelah lolos, kamu bakal ditempatkan di kantor pusat, kantor cabang kawasan Jabodetabek, kantor cabang Barabai di Banjarmasin dan kantor cabang Balangan di Bali.

Nah, kamu yang sudah lulus kuliah D3, D4 atau S1 dengan IPK minimal 2,75 sangat diperbolehkan bergabung di sana. Syarat selanjutnya adalah laki-laki dan perempuan dengan usia batasan sampai 25 tahun saja dan belum menikah.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, 75% pekerja yang bergabung adalah kaum milenial. Pihaknya memang sangaja mengincar milenial karena harus siap menaklukkan tantangan di dunia kerja masa mendatang.

"Terkait dengan rekruitmen ini, kita cari kaum milenial karena hubungannya dengan kecepatan dan kegesitan dalam bekerja. Apalagi tantangannya di masa mendatang itu out of the box," ungkapnya saat dihubungi Okezone, Selasa (11/12/2018).

Iqbal menyebutkan, kaum milenial juga lebih suka aktualisasi diri sehingga sangat cocok bila bergabung bekerja melayani publik. Terlebih BPJS Kesehatan adalah lembaga publik yang sangat dikenal masyararakat, yang mana ke depan banyak ancaman-ancaman yang bakal dihadapi.

Meski begitu, tambahnya, kalangan milenial diyakini dapat menuntaskan tantangan tersebut. Sekarang ini, pelayanan BPJS Kesehatan juga sering disorot masyarakat karena berbagai hal.

"Saat bergabung kerja dengan kami, dinamikanya tinggi. Kaum milenial yang suka aktualisasi diri pasti cocok. Apalagi kalau semakin bagus kerjanya, peluang karir akan bagus ke depan," tambahnya.

Soal kesejahteraan, bekerja di BPJS Kesehatan pasti dijamin dan gajinya pun menjanjikan. Karena mengacu pada satu peraturan yang menyebutkan bahwa tenaga kerja tidak boleh ditelantarkan dari berbagai sisi.

Karena itu, Iqbal pun mengajak milenial mau bergabung bekerja di dunia BPJS Kesehatan. Pekerjaan ini diyakini tak hanya menjanjikan kesejahteraan diri, tapi bisa sekaligus membantu masyarakat di bidang pelayanan kesehatan.

"Bekerja di sini bisa mendukung pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan jadinya menjanjikan surga. Kalau mau aktulalisasi diri silakan bergabung di BPJS Kesehatan," tutup Iqbal.

(ndr)