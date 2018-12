NAMA Cinta Laura memang sudah dikenal sebagai aktris yang piawai berakting di depan kamera, terbukti dari banyaknya penghargaan yang berhasil ia dapatkan. Selain karena jago akting, aktris kelahiran 17 Agustus 1993 ini juga dikenal karena memiliki badan yang bagus dan kecantikan alami yang bisa membuat banyak wanita iri.

Cinta pun kerap membagikan foto saat dirinya tengah melakukan berbagai aktivitas, salah satunya adalah rutinitas work out­nya. Dengan melakukan kerja keras dan olahraga rutin, Cinta berhasil mendapatkan tubuh sempurna, sampai-sampai kita bisa melihat abs cantik yang sering dipuji oleh penggemarnya.

Kali ini, Cinta kembali membuat netizen memuji kecantikannya setelah ia mengunggah sebuah foto dalam akun Instagram pribadinya, @claurakiehl pada Rabu (12/12/2018).

Dalam unggahannya tersebut, Cinta tampak berpose ala di pantai dengan tangan kiri sebagai tumpuan dan tangan kanan yang diangkat ke kepala. Cinta tampak memakai kostum putri duyung dengan ekor warna pink dan atasan warna hijau yang mengekspos sebagian perutnya. Rambutnya digerai sambil diterpa angin. Dengan latar belakang kolam renang, ia kelihatan seperti putri duyung sungguhan, ya!

"Not so little mermaid. ‍♀️," tulis pelantun lagu ‘Cinta atau Uang’ ini dalam caption-nya.

Hanya dalam kurun waktu beberapa jam, unggahannya ini berhasil mendapat likes lebih dari 111 ribu.

“Seperti mermaid sungguhan kak😉😉🤗,” tulis akun @widyaa_utary.

“OMG OMG OMG I CAN'T HANDLE THIS!! I LOVE MERMAID AND I ADORE YOU 😭😍,” tulis akun @prilasimo.

“Ariel the little mermaid in real life💞,” tulis akun @anggipermanaaa.

Bahkan, teman sesama selebritis Fitri Tropica, juga ikut meramaikan kolom komentar milik wanita yang lulus dengan gelar cum laude di Universitas Columbia, New York ini.

“Ningsih aku loveee bgt,” tulis Fitri Tropica lewat akun Instagram pribadinya, @fitrop, di kolom komentar.

Selain Fitri Tropica, aktris dan model Alice Norin pun juga ikut meramaikan unggahan Cinta. “Dayummmm 😍 😍 😍 😍,” tulis akun @alicenorin.

