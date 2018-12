SEJAK Chrissy Teigen melahirkan anak keduanya pada bulan Mei, dia kerap kali mengunggah foto-foto bayi kecilnya yang sering ia panggil Bug. Dilansir dari Health, Kamis (13/12/2018), beberapa hari yang lalu, istri John Legend ini kembali mengunggah foto baby Miles yang sangat lucu dalam balutan sebuah penutup kepala yang imut.

“My baby bug got his head shaping helmet today! Please don’t feel bad for him if you see photos. He is a happy bug and we’re just fixing his flat!” tulisnya dalam caption.

Tapi, banyak yang bertanya-tanya, mengapa ada beberapa bayi yang dipakaikan helm, termasuk anak Chrissy? Alasannya adalah karena tengkorak kepala bayi yang baru lahir terbuat dari tulang lunak yang berongga, berdasarkan penuturan dari Mayo Clinic. Tulang lunak ini akan tumbuh seiring si bayi juga tumbuh dan akan mengeras secara bertahap.

Namun, dalam beberapa kasus, tulang-tulang yang lunak itu akan membentuk tulang yang tidak rata dan tidak datar sehingga menyebabkan kepala bayi terlihat sedikit miring, yang mungkin disebut oleh Chrissy ketika ia merujuk ke "flat" bayinya.

Pembentukan kepala bayi ini biasanya dianggap sebagai masalah penampilan saja karena tidak akan memberi dampak pada otak. Jadi, tidak perlu khawatir pada bayi Chrissy. Sebagaimana yang Chrissy bilang, anaknya adalah bayi yang bahagia.

Jika orangtua memilih untuk merapikan bentuk kepalanya, si bayi biasanya akan diberikan helm yang dibuat khusus oleh dokter. Helm pembentuk kepala ini bekerja secara efektif saat bayi berumur 4 bulan sampai 1 tahun, ketika tulang kepala masih lunak dan otak masih tumbuh dengan cepat. Kebanyakan bayi memakai helm ini selama tiga bulan, menurut Johns Hopkins Medicine Health Library.

Untuk mencegah anak-anak agar tidak memiliki kepala yang tidak rata, pastikan anak Anda tidur telentang, dan secara bergantian pindahkan arah kepalanya ketika ia tidur, menurut Mayo Clinic.

Anda juga harus mencoba lebih sering menggendong bayi Anda. Menggendong bayi Anda ketika ia terjaga akan membantu mengurangi tekanan pada kepalanya yang ia dapat saat duduk di carrier dan kursi dorong. Juga, perbanyak waktu si bayi bermain dengan perut menempel pada permukaan datar, dengan pengawasan ketat pastinya.

(tam)