"An apple a day, keeps the doctor away"

PASTI kita semua sering mendengar ungkapan tersebut. Ungkapan itu memang ada benarnya, apalagi mengingat ada begitu banyak kandungan bermanfaat dalam sebuah apel. Buah ini juga ternyata bisa digunakan untuk menjaga kesehatan kulit wajah.

Apel kaya akan kolagen dan membantu kulit memproduksi lebih banyak melanin, pigmen yang paling banyak berperan untuk urusan warna kulit. Anti-aging alami dalam apel juga membuat kulit awet muda dan melindungi dari kerusakan yang ditimbulkan oleh radiasi sinar matahari. Noda dan jerawat? Apel akan mengatasinya!

Nah, di akhir pekan yang santai, manjakan kulit wajah dengan meracik sendiri masker dari apel ini. Seperti dilansir The F Thing, simak cara membuatnya.

Bahan

1 buah apel

2 sendok makan madu

1 sendok makan air mawar

1 sendok makan jel lidah buaya

1 sendok makan minyak jojoba

Caranya

1. Iris apel dalam ukuran kecil-kecil dan lumatkan hingga menjadi puree.

2. Ambil mangkuk kecil, campur madu dan lidah buaya, lalu aduk. Tambahkan air mawar, aduk lagi.

3. Masukkan minyak jojoba jadi satu ke racikan tadi.

4. Campur dengan puree apel dan aduk hingga rata.

5. Pindahkan ke dalam botol. Simpan di tempat kering dan sejuk.

Mengaplikasikan ke Kulit

1. Bersihkan kulit wajah dengan air dan mulai pulaskan racikan apel tadi

2. Pijak dengan lembut menggunakan ujung jari selama satu menit.

3. Bilas dengan air

Masker ini cocok untuk semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif. Gunakan masker ini setiap hari untuk hasil yang lebih baik.

