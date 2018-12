JAKARTA – Miss Indonesia 2018 Alya Nurshabrina menghadiri acara Yayasan Miss Indonesia di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018), membahas program Beauty With A Purpose (BWAP) MCK komunal dan saluran air bersih di Sentak Dulang, Mekarmanik, Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan ini Miss Indonesia 2018 Alya Nurshabrina, yang baru pulang dari gelaran Miss World 2018 di China, memaparkan dirinya telah selesai menjalankan program ini selama empat bulan, dari Juli, Agustus, September dan Oktober 2018.

Alya mengatakan, program Membangun MCK komunal dan saluran air bersih di Sentak Dulang ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Menurut Alya, prasarana MCK ini sangat penting bagi masyarakat karena di daerah tersebut belum mempunyai sarana MCK.

“Kedepannya tentunya kita akan selalu mendahulukan prasarana-prasarana umum tentunya yang masih kurang yang selalu kita lakukan untuk BWAP kedepannya juga. Jadi dari dulu, kita juga pernah membangun jembatan, saluran air bersih dan MCK itu selalu kita lakukan. Jadi, yang kedepannya pastinya kita akan selalu melakukan hal-hal untuk kepentingan masyarakat.

Project ini diinisiasi oleh Yayasan Miss Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Jalinan Kasih, MNC Peduli, RCTI dan Odesa. Dana project ini adalah sumbangan yang digalang Miss Indonesia 2018 melalui Yayasan Jalinan Kasih.

Acara BWAP turut dihadiri oleh Chairman of MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan Chairwoman of Miss Indonesia Organization Liliana Tanoesoedibjo, sebagai penandatangan Prasasti Project Beauty with a Purpose Miss Indonesia 2018.

Acara ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Sentak Dulang, Mekarmanik, Cimenyan, Kabupaten Bandung, untuk mendapatkan prasarana atau fasilitas MCK yang cukup baik untuk digunakan masyarakat sekitar.

(Baca Juga: Alya Nurshabrina Masuk Top 30 Miss World 2018, Liliana Tanoesoedibjo: Dia Membanggakan)

(ful)