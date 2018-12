SISTEM teknologi yang canggih dapat dinikmati oleh siapa saja, termasuk kalangan difabel yang bisa meningkatkan kreativitas dan berkaitan erat dengan teknologi canggih.

Saat ini, banyak sekali perusahaan platform yang memudahkan orang dari berbagai kalangan dalam mengakses teknologi. Sebab, di zaman modern ini siapa pun harus melek teknologi dengan langkah-langkah inisiatif.

Karenanya, Alipay yang bekerja sama dengan National University of Singapore (NUS) Enterprise, badan memberikan akses pada masyarakat kelas bawah untuk membantu kaum difabel untuk meningkatkan kemampuan mereka.

"Teknologi saat ini memudahkan kalangan mana saja dalam beraktivitas. Termasuk difabel, yang mengharuskan mereka jadi lebih inklusif," ujar General Manager of Technology and Business Innovation Group di Ant Financial Geoff JIANG.

Geoff melihat, banyak permasalahan yang dialami kaum difabel saat ini. Banyak stigma yang mereka dapatkan, khususnya soal pengaplikasian dunia teknologi.

Dengan canggihnya dunia teknologi, Geoff yakin dapat membantu mengurangi permasalahan global. Mulai dari isu penuaan, kemiskinan, kesehatan, hingga kurangnya akses pembangunan.

Siapa tahu dengan keinginan kaum difabel yang ingin melek teknologi, diharapkan dapat membantu menuntaskan masalah global itu. Karena siapa pun saat ini harus berpikir cerdas dan dapat informasi jelas dari mana saja.

"Kami berdedikasi untuk menggunakan kekuatan teknologi digital bagi semua orang. Diharapkan ini dapat membantu masyarakat, khususnya kaum difabel biar lebih berpikir maju," pungkasnya.

(mrt)