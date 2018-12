JIKA ingin Makan siang nikmat dengan makanan berkuah serta bercita rasa segar, sup ikan bisa jadi rekomendasi nih. Di tengah cuaca ekstrem yang menyinari Jakarta, sup ikan memang nikmat.

Sup ikan sangat pas dinikmati saat makan siang dibubuhi perasan jeruk nipis, dan tambahan sepiring nasi putih. Makanan ini akan sangat nikmat disantap usai salat Jumat nanti.

Di Jakarta saja ada banyak warung sup ikan yang nendang banget rasanya. Okezone bakal mengulasnya lebih lanjut, ditulis Jumat (14/12/2018).

Aroma sup

Salah satu menu andalan di warung ini ialah ikan masak talas. Ikan andalannya biasanya kakap putih disiram kuah kaldu gurih nan sedap. Kalau Anda ingin makan siang dengan menu itu, datang saja ke area Pasar Muara Karang. Bukanya Dari pukul 07.00 WIB-15.00 WIB.

Sup Bu Edi

Di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, ada juga warung sup ikan yang menyajikan hidangan spesial. Salah satu menu andalannya adalah sup ikan patin. Sehabis salat Jumat Anda wajib mampir dan mencicipi segarnya sup ikan berkuah yang lezat menggoda. Warungnya buka dari pukul 08.00 WIB-15.00 WIB.

Sup Kepala Ikan Salmon NY Ang

Kelezatan ikan salmon memang tak diragukan, apalagi bagian kepalanya nikmat banget kalau diolah jadi sup. Rasanya asam manis, sekaligus gurihnya terasa di lidah. Kalau Anda mengaku pencinta ikan salmon, wajib mampir ke warung yang berlokasi di kawasan Sunter, Jakarta Utara itu.

Bramakusu Woku Belanga

Di Jalan Gandaria, Jakarta Selatan, ada juga lho warung sup ikan khas Manado atau woku belanga yang nikmat banget. Tapi kalau mau kesini, bukanya baru sore sekira pukul 15.00 WIB. Satu porsi sajian woku belanga khas banget dan dijamin nagih. Anda wajib mencoba biar tidak penasaran dong!

RM Cahaya Lestari

Menikmati seporsi ikan segar disiram kuah sup di RM Cahaya Lestari jadi andalan setiap pengunjungnya. Anda pun tak boleh kelewatan cicipi kuliner ini. Selain sup ikan, ada hidangan chinese food sebagai pelengkapnya. Kalau ingin cobain pas makan siang ini, tinggal datang saja ke kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dijamin ngiler!

