BAGI Anda yang memiliki hobi berbelanja, tapi bosan untuk sekadar berkeliling ke mal yang itu-itu saja atau jenuh mengotak-atik ponsel untuk berbelanja online, sepertinya Anda perlu refreshing sekaligus menyalurkan hobi Anda.

Jika Anda berniat untuk pergi ke luar negeri, sebaiknya Anda wajib mengunjungi event berbelanja seru di Dubai yang bertajuk Dubai Shopping Festival (DSF). Sabtu (15/12/2018)

“Dubai Shopping Festival adalah salah satu festival paling popular di kalender retail dan selalu dijikmati oleh ribuan penduduk dan turis tiap tahunnya. Selain itu, acara ini juga menawarkan berbagai macam diskon besar-besaran barang merek ternama, hiburan kelas dunia, hingga berpeluang untuk membawa pulang hadiah istimewa,” kata CEO Dubai Festival and Retail Establishment (DFRE) Ahmed Al Khaja saat Press Conference.

Menariknya, pada tahun ini Dubai Festival and Retail Establishment (DFRE), agensi Dubai Tourism, telah mengumumkan bahwa Dubai Shopping Festival (DSF) akan diperpanjang selama satu minggu, dengan jangka waktu mulai dari tanggal 26 Desember 2018 hingga 2 Februari 2019.

Yang bikin ngiler, festival tahun ini akan menampilkan lebih dari 700 koleksi merek branded yang berpartisipasi di 3.200 outlet di seluruh kota. Para deal-hunters dapat menikmati 75 persen dari berbagai macam produk selama periode festival belanja tersebut.

Perpanjangan satu minggu festival ini bertujuan untuk memberi orang lebih banyak alasan untuk berbelanja, memenangkan beragam kuis berhadiah, dan bermain, pada banyak acara dan promosi yang juga sudah ditampilkan di tahun-tahun sebelumnya.

Contohnya saja, 12 Hour Sale and Market Outside the Box (MOTB) akan kembali lebih besar dan lebih baik, serta tambahan acara baru yang menarik untuk diumumkan, DSF Weekend Surprises dan Shop the Night Away.

Selain menawarkan berbagai macam penjualan dan promosi menggiurkan, DSF juga menawarkan berbagai acara dan serentetan kegiatan menarik yang dapat dipilih oleh para pengunjung, mulai dari konser oleh musisi terkenal, pertunjukan kembang api yang spektakuler, kegiatan keluarga yang dapat bebas dihadiri di mal, dan aktivasi oleh merek-merek ternama.

