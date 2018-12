Lamaaa banget ga bikin bakwan jagung. Masih sering ditanya resepnya. Duluu udh pernah posting kog ...bakwan jagung super kriuk Kali ini bakwan jagung nya beda dikit pakein kunci di adonannya , haruum bangettt. Jadi ingat pertama kali makan bakwan jagung pakai kunci , buatan mba kos dulu yg orang Blitar...bening bayam juga dikasih kunci . Saya sih suka aroma kunci ...yg ga bisa terima sampai sekarang cuma daun ketumbar 😂 BAKWAN JAGUNG By : xanderskitchen Bahan : 2 bh jagung manis 1 btr telur 5 sdm terigu 2 sdm tepung beras 3 lbr daun jeruk , iris tipis Garam , merica secukupnya Bumbu yg dihaluskan : 5 bh bawang Merah 3 siung bawang putih Cabe rawit secukupnya Kunci secukupnya Cara masak : 1. Jagung manis disisir, bagi jadi 2. Yg satu bagian saya tumbuk dg ulegan sampai pecah2 , satu bagian biarkan utuh 2. Campur jagung dg bumbu halus , telur , garam , merica dan daun jeruk. Aduk rata. Tambahkan tepung terigu dan tepung beras. Aduk kembali sampai rata 3. Panaskan minyak , goreng adonan bakwan sampai matang kecoklatan Note : kalau adonan terlalu lembek , masukkan dulu ke dalam kulkas atau tambah tepung terigu lagi #xanderskitchenrecipe #xanderskitchen_bakwan

