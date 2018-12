SAMPAH plastik di lautan masih jadi masalah besar seluruh dunia. Beberapa kasus ini bahkan harus membunuh hewan laut yang menganggap itu adalah makanan mereka.

Masih ingat dengan kasus perut paus penuh dengan sampah? Ternyata hal semacam itu benar-benar tidak bisa membuat manusia jera untuk tidak membuang sampah di laut. Ini terbukti dari postingan selebgram yang jadi pembicaraan di media sosial.

Adalah akun @thelifeofjord. Dalam postingan Instagramnya, Jordan Simons yang juga seorang video creator memperlihatkan bagaimana Bali sangat rusak sekarang. Ribuan sampah bertebaran di bibir pantai Batu Bolong, Bali.

Cara menunjukan keprihatinannya Jordan cukup menarik perhatian. Dia mengajak influencer @Oliviadejeu yang sedang bersantai di pantai dan mengabadikan pose berjemurnya di antara sampah laut yang menepi di bibir pantai. Dalam captionnya, Jordan menuliskan, "Just another day in paradise (love eyes)". Sementara itu, Olivia menuliskan caption "Beach time?". Postingan ini sekarang viral!

Jika dilihat dari foto yang dibagikan, sampah yang paling banyak adalah kemasan plastik. Beberapa lainnya yaitu ranting pohon atau kayu-kayu. Hal ini menandakan bahwa manusia itu sendiri yang merusak alam tempat mereka tinggal. Kekecewaan ini diutarakan oleh pemilik akun Twitter @iamMariza yang membagikan ulang postingan tersebut.

Dalam cuitannya, Traveler Mariza menuliskan kalimat sebagai berikut,

"Terima kasih untuk kamu yang suka buang sampah sembarangan (apalagi ke laut).

Sudah, nggak usah sekolah saja! 9 tahun sekolah percuma, toh, buang sampah yang benar saja nggak bisa," tulisnya.

Tidak hanya mengomentari kelakuan mereka yang membuang sampah sembarangan ke laut, Mariza juga memberikan nasihat sedikit untuk membenahi kelakuan tidak baik tersebut. Ini bisa dilihat dari postingan setelahnya,

"Mulailah dari diri sendiri!

1. Buang sampah pada tempatnya

2. Belanja pake tas sendiri

3. Pilih produk yang nggak pake kemasan plastik, seperti kemasan toples yang bisa digunakan kembali

4. Kurangi membungkus makanan. Makan di tempat saja

5. Nggak usah pakai sedotan atau sendok plastik," catatnya.

Sementara itu, melihat postingan Jordan di Instagram, sampai sekarang sudah ada 13.501 likes untuk foto teguran tersebut. Komentar pun memenuhi postingan itu. Salah satunya dari @theplanetd,

"Oh no! Where is this. We need to do something about this problem. I like the idea of everyone picking up st least 3 pieces of plastic whenever there are at the beach. I know it doesn't solve the problem, but imagine if everyone did that every time they went somewhere. It's a start anyway," katanya.

So, bagaimana menurut Anda? Masih mau diam saja melihat foto seperti ini?

(ren)