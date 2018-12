BINTAN - Bingung mau tahun baruan di mana, atau mau mencari aktivitas seru di tahun baru? Tak usah bingung, ada KasmaRUN 2018 and The New Year Eve Party di Lagoi Bay, Bintan. Acaranya dijamin seru. Ada 5K Fun Run bertema "The Journey of Love" yang siap menemani Anda merayakan tahun baru.

Dalam event yang diadakan pada 31 Desember 2018 dan didukung Kementerian Pariwisata (Kemenpar) ini akan ada banyak wisatawan Singapura dan Malaysia yang ikut meramaikan.

"Ini merupakan event sport tourism bergaya millenial. Sebuah colour fun run yang mengasyikkan. Terlebih juga banyak hiburan lainnya yang siap memanjakan wisatawan. Target kita menyasar wisatawan border area, yaitu Singapura dan Malaysia," ujar Menteri Pariwisata Arief Yahya, Minggu 16 Desember 2018.

Di event ini, peserta bukan hanya bisa lari sambil bermain taburan serbuk warna. Berbagai hiburan menarik juga akan dipersembahkan. Seperti DJ Performance, Led Dance, Games, Foam Party, Colour Party, Bazaar, Live Music, Laser Party hingga pesta kembang api. Selain itu, yang pasti pada event ini Anda akan menemukan teman-teman baru yang menyenangkan.

"Pasti menyenangkan. Sport tourism digabungkan dengan perayaan pergantian tahun. Jadi silahkan daftarkan diri Anda. Rasakan sensasi berbeda di KasmaRUN 2018 and The New Year's Eve Party," ucap Menpar.

Lebih asiknya lagi, nantinya peserta lari dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Single (#Lovemyself), Couple (#Loveyou), dan Family (#LoveFamily). Para peserta pun akan melewati beberapa zona unik dan menarik. Di mana zona tersebut ialah perwakilan dari benua-benua di dunia. Dari mulai zona Amerika, zona Afrika, zona Australia, serta zona Asia. Ada pula zona doorprize box di akhir perjalanan.

Selain itu, para pelari pun akan mengenakan baju dengan status cinta yang menarik. Hashtag cinta seperti #Lovemyself, #Loveyou, dan #Lovefamily akan menjadi penanda para peserta. Selain itu, peserta juga mendapatkan tas, headband, kacamata, tiket doorprize, akses masuk ke Festival Area dan Lagoi Bay Lantern Park.

“Yang pasti ini akan spektakuler. Kita juga akan tebar branding Wonderful Indonesia juga di acara tersebut. Ini akan menjadi sarana promosi yang pas untuk menyasar wisman negeri tetangga,” ujar Plt Deputi Pengembangan Pemasaran I Pariwisata Kemenpar Ni Wayan Giri Adnyani.

Dalam kesempatan terpisah, Asisten Deputi Bidang Pemasaran I Regional I Iyung Masruroh mengatakan, promosi gencar menyasar wisman di perbatasan merupakan langkah strategis mengejar target 20 juta wisman pada 2019. Pasalnya wisman perbatasan dapat diperoleh dengan relatif mudah dan cepat. Kontribusinya pun signifikan terhadap total kunjungan wisman dan manfaat lainnya. Apalagi Indonesia berbatasan lansung dengan beberapa negara.

“Benchmarking-nya pun ada. Eropa misalnya. Kunjungan wisman ke Paris bisa menembus 60 juta, Madrid 50 juta, London 40 juta dalam setahun mayoritas dari crossborder area. Ini yang kita terus garap. Bukan hanya di Kepri tetapi di semua pintu masuk lainnya,” terang Masruroh.

