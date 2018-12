SIAPA sih yang tidak senang jika dianugerahi visual yang menarik, indah dipandang mata, bahkan diapresiasi tinggi oleh banyak pihak?

Perasaan senang inilah yang mungkin sedang dirasakan oleh maknae, atau anggota termuda dari salah satu boygroup terkenal asal Korea Selatan, BTS, Jungkook. Pasalnya, sebagaimana diwarta Koreaboo, Selasa (18/12/2018) Jungkook diberitakan baru saja masuk menjadi salah satu dari 10 pria tertampan di dunia atau Top 10 Most Handsome Men in the World versi majalah Amerika, Gazette Review.

Menempati peringkat nomor sembilan, Jungkook hadir sebagai satu-satunya artis pria dari Asia yang berada di daftar Top 10 Most Handsome Men in the World dari majalah tersebut. Majalah Gazette Review sendiri dijelaskan memilih 10 angka teratas pada 2018 untuk berbagai industri termasuk olahraga, program TV, dan lain-lain.

Menurut majalah tersebut, kandidat untuk bisa masuk ke daftar ini dipilih berdasarkan tidak hanya penampilan visual mereka tetapi kecerdasan, kesuksesan, kelas dan uang mereka melalui survei dan daftar yang ekstensif. Nah, Jungkook yang menempati peringkat kesembilan, dipuji karena dikenal memiliki bakat di berbagai aspek. Mulai dari menari, bernyanyi, rap hingga memasak, selain juga karena wajah tampannya yang menakjubkan.

Menempati posisi kesembilan, Jungkook masuk ke daftar 10 Pria Tertampan di Dunia ini bersama dengan deretan selebriti tampan lainnya mulai dari Chris Evans, George Clooney, Johnny Depp, hingga Chris Hemsworth dan masih banyak lagi.

Di Korea Selatan sendiri, ketampanan Jungkook sebagai anggota idol group memang sudah lama dikenal. Pria kelahiran 1997 ini sudah lama disebut-sebut sebagai salah satu visual di dunia industri K-Pop bersama rekan satu grupnya, V atau Kim Taehyung.

