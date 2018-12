MEDIA sosial baru-baru ini dihebohkan dengan kabar pernikahan pria asal Muntilan, Karna Radheya dengan wanita asal Inggris, Polly Alexandria Robinson. Keduanya menjadi perbincangan setelah foto-foto pernikahan dan kemesraan mereka menyebar di media sosial. Tak sedikit netizen yang memberikan pendapatnya terhadap peristiwa ini.

Banyak yang mengaku salut dan memuji pernikahan tersebut. Tapi sebenarnya ini bukanlah pertama kali pernikahan pria asal Indonesia dengan wanita bule yang menjadi viral. Sebelumnya ada pria asal Padang, Bayu Kumbara yang juga menikah dengan wanita asal Inggris, Jennifer Brocklehurst.

Keduanya bertemu lantaran saat itu Bayu menjadi tour guide Jennifer. Kisah cinta keduanya tak jauh berbeda dengan Karna dan Polly. Besar kemungkinan mereka bertemu saat Karna menjadi pelatih surfing Polly.

Ya, berdasarkan pantauan Okezone di Instagram, Selasa (18/12/2018), Karna adalah seorang pelatih surfing di Pulau Dewata. Dari foto yang diunggah ke akun @karnaradheya, terlihat pria tersebut sering melatih turis asing yang ingin menjajal ombak di Bali. Dia melatih mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Sementara itu, di akun Polly, @pollyoddsocks, terlihat dia pernah dilatih surfing oleh Karna. Terlihat mereka belajar surfing di Double Six, Seminyak. "Washed up 🦑 (Thanks to @karnaradheya for always watching my butt)," tulis keterangan pada foto.

Interaksi selama belajar surfing mungkin menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Bahkan Polly pernah diajak ke kampung halaman Karna. Keduanya sempat mengunjungi Candi Borobudur, Magelang yang lokasinya berdekatan dengan Muntilan. Ternyata Karna tak hanya pandai menaklukkan ombak tapi juga mampu menaklukkan hati Polly.

Di sisi lain, Karna tampaknya bukan hanya seorang pelatih surfing. Di bio akun Instagramnya tertulis dia memiliki restoran bernama Luku Kitchen. Restoran yang berlokasi di Seminyak itu menyajikan makanan perpaduan Indonesia dengan Western.

(dno)