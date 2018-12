Pada tahun ini beberapa pengusaha dan aktris mengadakan pernikahan yang membuat heboh dunia. Pernikahan merupakan sebuah momen yang sakral. Sebagian orang berharap pernikahan adalah acara untuk yang pertama dan terakhir kalinya, maka dari itu beberapa pasangan ini rela mengeluarkan uang yang ekstra untuk pernikahannya.

Beberapa pasangan ini tidak main-main dalam resepsi pernikahanya, mereka rela mengeluarkan uang tidak sedikit untuk gaun, bingkisan,katering,gedung resepsi, bahkan dekorasi. Dekorasi-dekorasi dan kemewahan tersebut yang membuat pernikahan itu heboh. Pasangan ini mampu membuat masyarakat India heboh dan iri akan pernikahan mereka, Inilah 4 deretan pernikahan India terheboh pada tahun 2018 yang bikin Anda tercengang.

Baca juga: Viral Pria Muntilan Nikahi Bule Cantik Asal Inggris , Langsung Banjir Ucapan Selamat!

1. Priyanka Chopra

Siapa yang tidak mengenal aktris asal negara India ini. 2018 menjadi tahun dirinya untuk melepas masa gadisnya dan menikahi seorang penyanyi asal Amerika, Nick Jonas. Kedua pasangan ini mengadakan pernikahan di Jodhpur, India pada 1 dan 2 Desember 2018.

Pasangan penyanyi ini rela mengeluarkan uang yang tak sedikit untuk resepsi pernikahannya. Total biaya dari pernikahan mewah mereka sekitar RP 8,1 miliar. Bayangkan semewah apa yang ada di pernikahan tersebut dengan menghabiskan uang sebanyak itu. Bahkan untuk kembang api saja biayanya mencapai Rp 438 juta.

Baca juga: Mengapa K9 Tak Gunakan Anjing Pitbull Sebagai Pelacak? Ini Alasannya!

2. Isha Ambani

Isha Ambani adalah putri dari pengusaha kaya asa India. Isha Ambani menikah dengan pria Anan Piramal yang juga pengusaha di India. Beberapa orang India menganggap pernikahan ini sebagai “Crazy Rich Indian”, wajar saja karena uang yang dihabiskan untuk seluruh kebutuhan pernikahan sekitar Rp 1,4 Trilyun.

Sebagian dari uang tersebut digunakan untuk menerbangkan tamunya menggunakan pesawat jet pribadi, dan jumlah pesawat yang di sewa sekitar 200 pesawat. Selain itu, pasangan tersebut mengundang penyanyi terkenal asal Amerika. Penyanyi tersebut adalah John Legend dan Beyonce. John Legend menyanyikan lagu terkenalnya, seperti All Of Me, dan lagu-lagu romantis lainnya. Sementara Beyonce menjadi bintang tamu utamanya. Queen B itu membawakan beberapa lagu terkenalnya dengan tatanan panggung yang megah.Diperkirakan kontrak Beyonce berkisar Rp 30 miliar. Pantas saja pernikahan tersebut heboh seantero India karena kedatangan penyanyi-penyanyi terkenal dan disuguhkan fasilitas-fasilitas yang mewah.

3. Sonam Kapoor

Pernikahan ini disebut-sebut menjadi pesta terbesar di India tahun ini, karena gaun pernikahannya saja menghabiskan sekitar Rp 1,4 miliar. Selain itu kemewahannya tampak dari harga cincin kawin yang dikenakan Sonam Kapoor, harga untuk cincin kawinnya saja menghabiskan uang Rp 1,8 miliar. Pesta ini berlangsung pada 8 Mei 2018 selama empat hari, tetapi kedua pasangan ini tidak mau mengungkapkan berapa uang yang mereka habiskan untuk total pernikahannya. Namun pesta tersebut dihadiri oleh ribuan pesohor dan pengusaha di negeri bollywood tersebut jelas menghabiskan dana yang tidak sedikit.

4. Deepika Padukone

Pernikahannya digelar di Danau Como, Italia. Kedua pasangan ini membawa seluruh keluarganya,fotografer, MUA,dan sebagainya ke Italia. Harga cincin kawinnya berbentuk persegi dan diukir dengan indah. Harga cincin ini diperkirakan sekitar Rp 2 miliar - 6 miliar. Pasangan ini mengundang 150 tamu undangan dan menghabiskan Rp 246 juta untuk dekorasi acara dan jamuannya.

(ren)