BISA mempunyai rumah yang hadir dengan berbagai fasilitas lengkap, menunjang keinginan dan kebutuhan adalah impian banyak orang. Akan tetapi, bukan rahasia lagi bahwa mewujudkan rumah impian dengan segala fasilitas yang diinginkan harus dibayar dengan harga alias nominal yang tidak sedikit.

Meski harus menguras tabungan untuk menambah fasilitas di rumah memang tampaknya tak pernah masuk menjadi masalah di dalam kamus hidup seorang David Beckham.

Bagaimana tidak? Sebab, baru-baru ini seperti diberitakan Dailymail, Selasa (18/12/2018) suami dari Victoria Beckham satu ini baru saja menghabiskan sekitar 14000Euro atau kurang lebih Rp230,7 juta untuk menghadirkan ruang sauna berdesain gaya rumah Igloo dan steam room di mansion miliknya, mansion Cotswolds yang disebutkan memiliki nilai 6 juta Euro.

Ruang sauna bergaya Igloo berharga super mahal tersebut, diketahui dibuat oleh perusahaan dari Estonia, Iglucraft dengan menyerupai kabin kayu. Secara bentuk, triple sauna ini mirip seperti bangunan rumah, di dalamnya sendiri terdapat fitur seperti ruang uap, ruang santai, serta kamar kecil.

Telah menghabiskan tabungannya demi menghadirkan ‘rumah sauna’ khusus, David pun tak kelupaan untuk sedikit memamerkan sauna room bergaya Igloo nya tersebut dengan mengunggah sebuah potret foto dirinya tampak sedang bersantai di depan ruangan sauna mewah miliknya itu.

“'Thank you to @iglucraft. I’m loving it with this cold weather right now,” tulis ayah dari empat orang anak ini sebagai keterangan foto.

Ruang sauna ini dikatakan lebih lanjut dapat menampung hingga 6 orang, dan berat maksimum hingga 1500 kilogram. Tentunya ruang ini sempurna untuk seluruh anggota keluarga Beckham, termasuk David, Victoria, dan 4 anak mereka Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper.

Sementara itu, untuk desain bagian dalam ruangan, menurut Iglucraft, ruang cuci di sauna ini dirancang bergaya old school karena tidak memiliki air mengalir, meskipun fitur tambahan shower dapat ditambahkan dengan biaya tambahan. Namun yang pasti, David tidak perlu stres jika ingin sauna dengan istri dan keempat anaknya, sebab triple sauna bergaya Igloo milik David ini adalah model prefabrikasi dan siap langsung untuk digunakan.

