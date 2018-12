SETELAH kabar pernikahannya santer beredar di media sosial, Polly Alexandria Robinson, bule cantik yang menikahi seorang pria asal Muntilan, Jawa Tengah, akhirnya angkat bicara. Melalui akun Instagram pribadinya, Polly mengungkapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia atas doa dan perhatian yang telah mereka curahkan.

Uniknya, dalam keterangan foto tersebut, Polly menuliskan ungkapan terima kasihnya dalam tiga bahasa sekaligus yakni, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Jawa yang sukses bikin netizen gagal fokus.

“We’d both like to say a HUGE terimakasih for all the kind messages we’ve received in the last few hours congratulating us on our marriage. We’re so happy to share our story and hope to reply to any questions shortly. And also kepareng ngaturaken matur sembah nuwun kalian kadang- kadang kangmas diajeng ing pundi ke mawon,” tulis Polly.

Jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini, “Kami berdua ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya untuk semua kebaikan dan ucapan yang kami terima dalam beberapa jam terakhir. Kami merasa sangat senang membagikan kisah cinta kami dan berharap bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Terakhir, kami turut mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kangmas diajeng di mana pun kalian berada,”.

Ini bukan kali pertamanya Polly menggunakan bahasa Jawa saat berinteraksi dengan followers instagramnya. Beberapa waktu lalu, saat Karna Radheya merayakan hari jadinya, Polly mengunggah sebuah foto sang suami tengah memotong kue ulang tahun dengan wajah yang sudah dipenuhi adonan kue.

“Selamat ulang tahun bojoku,” tulis Polly.

“Kamu tidak hanya pintar, cerdas, dan sukses, tetapi juga rendah hati, penuh kasih, tidak egois, dan peternak tokek terbaik. Merupakan sebuah berkat tersendiri bisa menjalani hari bersama denganmu. Terutama pada momen yang satu ini. Aku mencintaimu sepenuh hati, mari bersulang untuk petualangan yang lebih menyenangkan bersama-sama. (Tambahan, ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada semua orang yang telah membantu saya membuat kejutan hari ini. Saya sangat berterima kasih,” sambungnya.

Unggahan Polly pun disambut positif oleh para netizen. Bahkan tak sedikit yang membalasnya menggunakan bahasa Jawa.

“Selamat nggih mba mugi dados keluarga engkang sakinah mawadah warahmah,” tulis kaun @desmadema.

“Sugeng rawuh ing tanah jawi @pollyoddsocks mugi-mugi langgeng, lan krasan teng mriki,” tulis akun @ajib said

“Luarbiasa. Jodoh dan rezeki emang ga kemana dan ga pernah tertukar. Semoga sakinah mawadah warohmah ya mas,” tulis akun @anton_rangers

