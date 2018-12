STEAK merupakan salah satu makanan olahan daging terbaik yang disukai banyak orang. Bisa dibayangkan seperti apa kelezatannya saat irisan daging steak yang empuk bercampur menjadi satu dengan saus dan makanan pelengkapnya. Pasti akan terasa sempurna di lidah.

Nah, jika saat ini Anda sedang ngidam makan steak tapi bingung mencari restoran yang pas, berikut Okezone rangkumkan 3 rekomendasi restoran steak di Jakarta yang wajib Anda sambangi:

Willie Brothers

(Foto: Dimas Andhika/Okezone)

Sejak dibuka 2016 lalu, Willie Brothers langsung menarik perhatian pencinta kuliner Indonesia lewat sajian raclette steak yang menu signature dish mereka. Kombinasi steak dan keju inilah yang digadang-gadang menciptakan sensasi rasa luar biasa. Pilihan daging di restoran ini pun terbilang beragam. Ada tiga jenis daging steak premium yang bisa dijajal para pengunjung. Mulai dari Australian wagyu beef, Australian black angus, dan Premium US beef. Ketiganya memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda, disesuaikan dengan bagian cuttingnya seperti, sirloin, rib eye, tenderloin, bolar blade, dan hamburg steak.

Tidak hanya itu, Willie Brother juga memiliki beberapa pilihan keju untuk menambah cita rasa steak. Sebut saja raclette, mozzarella, gouda, venom (infused carcoal cheese), dan masih banyak lagi.

Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Restoran yang pertama kali dibuka di kawasan Jakarta Barat itu, kini juga membuka cabang baru di Mall of Indonesia, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Untuk menikmati steak ini, Anda harus merogoh kocek mulai dari Rp135 ribu – Rp350 ribu. Harga yang pas untuk menyantap daging steak dan keju yang berkualitas.

Spumante

(Foto: spumantejkt/Instagram)

Ingin merasakan kelezatan steak impor? Spumante bisa jadi salah satu pilihannya. Restoran yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro, Menteng, Jakarta Pusat ini memiliki beragam menu olahan steak yang bisa Anda nikmati. Salah satunya adalah spumante beef ribs yang berisikan daging steak panggang disajikan dengan homemade bbq sauce, french fries, dan salad. Kombinasi tekstur daging yang empuk dan sajian saus bbq-nya terasa sangat nikmat ketika bercampur di lidah. Harga steak di tempat ini pun cukup terjangkau. Satu porsi spumante beef ribs dibanderol seharga Rp145 ribu.

Outback Steakhouse

(Foto: outbackin/Instagram)

Meski sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2001, Outback Indonesia tidak henti-hentinya berinovasi demi memenuhi permintaan konsumen dan juga pelanggan mereka. Gerai ini menawarkan beragam hidangan lezat, mulai dari makanan pembuka, makanan utama, makanan penutup, hingga berbagai jenis minuman segar maupun beralkohol.

Untuk main course, pengunjung dapat menikmati olahan New York Strip dan T-Bone yang menjadi menu andalan sekaligus best seller dari Outback Steakhouse. Bagi pengunjung yang tidak terbiasa menyantap olahan steak berbahan daging sapi, mereka bisa memesan firecracker salmon yang disajikan dengan fresh mango salso dan potongan sayuran segar. Untuk menikmati steak di tempat ini, Anda harus siap merogoh kocek sebesar Rp250 ribu – Rp350 ribu.

