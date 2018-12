MASIH asing dengan benda berbentuk bulat terbuat dari karet elastis yang gunanya mencegah kehamilan atau biasa disebut kondom? Tentu tidak. Tapi masih banyak masyarakat Indonesia masih tabu atau mencibir orang yang membeli produk ini di pasar modern. Alhasil, banyak pasangan gagal melampiaskan nafsunya karena sindiran tersebut.

Adapun siasat salah satu pasangannya yaitu dengan menyimpan kondom di dalam tas atau dompet. Sebenarnya, apakah penting penggunaan kondom? Jawabannya adalah iya. Apakah orang perlu malu karena menyimpan kondom? Melansir dari Elite Daily pada Rabu, (19/12/2018), berikut adalah alasan mengapa Anda tak perlu malu membawanya.

Anda yang berkuasa terhadap tubuh sendiri.

Toh, yang akan berhubungan dengan pasangan adalah Anda, mengapa harus mendengar cemoohan orang lain? Lagipula, Anda bisa menjalin hubungan sehat dengan penggunaan kondom ini, lho. Studi dari The Kinsey Institute, Amerika, menunjukkan dari survei yang dilakukan kepada 95 ribu wanita dari 200 negara bahwa 1 dari 5 wanita memutuskan tentang penggunaan kondom pada pasangannya, sedangkan 3 orang memutuskannya secara bersama. Jadi, jangan ragu membicarakan tentang kondom bersama pasangan, ya.

Menjadikan hubungan seksual lebih greget.

Siapa yang tidak mau mempunyai kehidupan seks yang memuaskan? Nyatanya, dengan pemakaian kondom ini, kedua pasangan mampu nyaman serta tenang tanpa harus memikirkan jabang bayi yang belum diinginkan. Studi yang dilakukan oleh salah satu perusahaan kondom SKYN, menyatakan bahwa 88 persen pengguna kondom merasa puas dengan kehidupan seksnya.

Mengesankan pasangan Anda.

Mungkin Anda khawatir bila pasangan tak mau berhubungan dengan kondom. Belum tentu. Banyak wanita yang setuju akan hadirnya kondom karena selain mencegah kehamilan, sang pasangan akan melihat bahwa Anda perhatian terhadapnya. Wanita akan lebih senang terhadap pria yang sudah mempersiapkan kondom, lho.

Mengontrol kehidupan seksual yang sehat

Kondom juga bermanfaat untuk mencegah penyakit menular lewat hubungan seks. Menurut CDC (Centers for Disease Control and Prevention), sekitar 2 juta kasus tentang penyakit menular dilaporkan dari Amerika Serikat pada 2016 lalu. Anda tidak mau, kan, menyumbang angka penderita penyakit menular dari Indonesia?

Sekali-kali pilih gaya “main”.

Tidak semua kondom diciptakan sama. Ada berbagai jenis kondom yang bisa Anda pilih bersama pasangan. Tinggal pilih sesuai keinginan saja. Lagipula, tidak ada yang melarang hubungan seks sehat. Anda bukan bossy, tapi bosnya. Jangan lupa perhatikan tanggal kadaluarsa kondom yang telah dibeli, ya. First in, first out!

