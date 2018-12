ADA banyak mitos yang beredar selama dan setelah kehamilan. Padahal banyak diantaranya salah, hingga pada akhirnya hal itu dapat berdampak pada kesehatan kehamilan Anda.

Daripada mendengarkan dan mempercayai desas-desus, informasi palsu, dan dongeng lama mengenai kehamilan, berikut okezone telah merangkum mitos-mitos selama kehamilan yang ternyata tidak benar. Dilansir dari Live Strong, Rabu(19/12/2018) untuk meluruskan dan memecahkan mitos terbesar selama dan setelah kehamilan.

Mitos: berolahraga selama kehamilan dapat menyakiti bayi

Dr. Alyssa Dweck ,SpOG dan penulis buku The Complete A to Z for Your V , menjelaskan bahwa beberapa kliennya khawatir jika berolahraga selama kehamilan dapat "menyakiti" bayi mereka. Sebenarnya hal ini sama sekali tidak benar .

Karena olahraga dapat membantu mencegah obesitas atau peningkatan berat badan yang berlebih, diabetes gestasional, dan hipertensi saat kehamilan. Olahraga juga dapat membantu mempersiapkan tubuh untuk persalinan. "Berolahraga juga meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres," ujar dr. Alyssa.

Mitos: kurangi olahraga saat kehamilan sudah memasuki usia tua

Banyak orang percaya bahwa ketika berolahraga selama kehamilan itu harus mulai dengan memiliki perut yang kuat karena kalau tidak perut akan turun dari waktu ke waktu.

“Anda sebenarnya memiliki lebih banyak energi di trimester kedua daripada yang pertama,” ujar Ramona Braganza, seorang pelatih kebugaran. Karena Ia seringkali melihat banyak kliennya pada trimester pertama mereka lebih lelah, dan lebih bersemangat pada trimester kedua.

Wanita yang sudah memasuki trimester ketiga, perutnya cenderung lebih membesar dan semakin ke bawah. Nah, bukan berarti harus mengurangi olahraga karena menjelang akhir kehamilan, menurut Ramona pilihlah olahraga yang lebih lembut, beberapa diantaranya bisa memilih berenang ringan, latihan akuatik, atau yoga.

Mitos: hindari mengangkat beban berat selama kehamilan

Menghindari mengangkat beban berat selama kehamilan juga merupakan mitos. Dengan mengangkat beban itu sangat penting melatih kaki Anda untuk membantu membuatnya kuat pada saat melahirkan.

“Saya biasanya meminta klien saya untuk melakukan olahraga pada tubuh bagian atas dengan menambah beban dari yang ringan hingga sedang dan dilakukan pengulangan,” ujar dr. Dweck

Mitos: harus menunggu 6 minggu pasca melahirkan sebelum berolahraga

Banyak wanita yang menganggap mereka harus menunggu enam minggu setelah melahirkan untuk melakukan olahraga, tetapi menurut Braganza itu tidak selalu terjadi. “Banyak dari klien saya yang sudah mulai berolahraga sekitar dua minggu pasca persalinan, dengan sekitar 20 menit latihan ringan hingga sedang,” jelas Braganza.

Namun, Braganza menyarankan untuk berbicara dengan dokter Anda terlebih dahulu untuk memastikannya karena mereka mungkin ingin Anda menunggu lebih lama.

Mitos: tubuh Anda tidak akan pernah sama lagi setelah melahirkan

Beberapa wanita mungkin mengklaim bahwa kehamilan mengubah tubuh mereka, padahal hal itu tidak selalu terjadi. Bahkan, Braganza menjelaskan banyak kliennya yang berat tubuhnya kembali ke berat badan sebelumnya dalam waktu kurang dari setahun dan beberapa bahkan akhirnya terlihat lebih baik dari sebelumnya.

Tentunya hal ini tidak terjadi dalam semalam atau hanya dalam seminggu. Anda perlu berolahraga dan makan makanan yang sehat secara rutin untuk melihat perubahan pada tubuh Anda.

