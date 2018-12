MENYAMBUT tahun baru 2019, Hotel Aloft Jakarta Wahid Hasyim menghadirkan acara spesial bertemakan Hollywood New Year Bash. Acara yang mengangkat tema Hollywood ini dimeriahkan dengan live band, DJ, serta balloon drop sebagai penutup acara. Adapula penawaran spesial mulai dari paket menginap beserta makan malam dan pesta pergantian tahun baru.

Tepat pada Malam tahun baru, NOOK restaurant menghidangkan all you can eat BBQ buffet, dimulai pukul 18.00-21.00. Para tamu dapat menikmati suasana indoor serta outdoor dan ditemani Live cooking khusus yang di sediakan dengan harga Rp218.000++ per orang. Aloft Jakarta juga mengajak para tamu untuk menyambut detik-detik pergantian tahun sambil bersantai dan berpesta sambil di temani oleh Live band dan DJ, bertempat di WXYZ Bar dengan harga Rp350.000++ per orang termasuk satu gelas wine/cocktails pilihan dan juga bisa menikmati stan makanan yang disediakan.

Bagi para tamu yang ingin langsung beristirahat setelah berpesta, Aloft Jakarta juga menyediakan paket menginap Tahun Baru mulai dari Rp1.750.000++ per malam, sudah termasuk makan pagi dan makan malam tahun baru untuk dua orang dewasa dan tiket pesta akhir tahun di WXYZ Bar.

“Sebagai salah satu hotel lifestyle di Jakarta, kami ingin mengajak para tamu untuk bersantai dan berpesta menyambut tahun yang baru. Untuk memeriahkan acara ini kami juga memberikan diskon spesial sebesar 20 persen bagi para tamu yang memesan paket makan malam dan pesta tahun baru,” pungkas Daliyanto Soebandy, General Manager Aloft Hotel Wahid Hasyim.

(hth)