Natal Khas Nusantara, Pilah Pilih Kado, Siapin Hairdo Sampai Berburu Diskon

MESKI tanpa guyuran salju, suasana Natal di Indonesia sudah lekat dengan aksesoris-aksesoris khas negeri Eropa. Pohon cemara, bola-bola kapas, hiasan mistletoe, kristal es sampai kantong kaos kaki Sinterklas.

Keindahan hiasan Natal tadi dianggap membawa kebahagiaan bagi sesama. Bukan hanya menikmati kudapan khas keluarga, taburan diskonnya sangat dinanti. Pilihan kado berkesan pun menjadi deretan persembahan dari Okezone Weekend edisi Natal. Sstt...ada tips memilih kado Natal sesuai zodiak pula lho!

Jangan lupakan penampilan spesial Okezoners dengan tawaran riasan bertema warna-warna Natal. Tengok dulu inspirasi busana artis-artis Hollywood yang bersiap menyambut perayaan Natal dengan gaya elegan. Baru kemudian tampilanmu siap dipadupadankan sempurna dengan hairdo style cantik.

Tampilan sudah oke, nah tempat ngumpul bersama harus dipikirkan. Kompilasi diskon tempat makan spesial Natal harus dipilih sesuai tradisi khasmu. Mulai dari hidangan kontemporer sampai hidangan tradisional yang biasanya disajikan hanya di hari spesial umat Kristiani.

Buat Okezoners yang mau memanfaatkan liburan panjang, banyak tempat-tempat wisata family-friendly dengan konsep liburan staycation alias simpel. Siapkan pula kostum keluarga yang kompak agar Natalmu berkesan.

Setelah mempersiapkan perayaan Natal dari sisi duniawi, ingat-ingat lagi sejarah para misionaris. Mungkin kisah berhikmah para santo dan santa bisa membawa hidupmu lebih bermanfaat bagi orang lain.

Berbagi kasih sayang kepada sesama memang pesan inti Natal nan abadi. Artikel tentang sejarah Natal bisa di-refresh ketika Okezoners mengunjungi beberapa tempat seperti kampung Sinterklas, Vatikan ataupun Yerusalem.

Cek ya artikel khas serba Natal pada hari Sabtu-Minggu tanggal 22-23 Desember 2018. Jingle bell, jingle all the way!

